Francúzsky minister považuje dohodu medzi USA a EÚ za nevyváženú

Paríž 28. júla (TASR) - Obchodná dohoda uzavretá medzi Spojenými štátmi a Európskou úniou prinesie dočasnú stabilitu, ale je nevyvážená, vyhlásil v pondelok francúzsky minister pre európske záležitosti Benjamin Haddad. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Haddad privítal niektoré aspekty dohody, vrátane výnimiek pre odvetvia kľúčové pre francúzsku ekonomiku, a to, že dohoda zachovala európske nariadenia v odvetviach ako digitálne technológie a zdravotníctvo. „Ale povedzme si to jasne: súčasná situácia nie je uspokojivá a nie je udržateľná,“ napísal na sociálnej sieti a dodal, že Spojené štáty sa rozhodli pre ekonomický nátlak a ignorovanie pravidiel Svetovej obchodnej organizácie (WTO). „Musíme rýchlo vyvodiť potrebné závery, inak riskujeme, že budeme zničení,“ zdôraznil Haddad.



Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová a prezident USA Donald Trump v nedeľu (27. 7.) večer v škótskom Turnberry uzavreli dohodu o urovnaní obchodného sporu ohľadom zvýšenia ciel. Podľa Trumpa bude colná sadzba na väčšinu dovozov z EÚ do USA vo výške 15 %, a to aj pre automobilový priemysel. Americký prezident uviedol, že EÚ súhlasí s nákupom energií z USA v hodnote 750 miliárd dolárov (639,71 miliardy eur) a ďalších 600 miliárd USD chce preinvestovať v USA. Spresnil, že clá na dovoz ocele a hliníka zostanú na úrovni 50 % ako doteraz.



(1 EUR = 1,1724 USD)