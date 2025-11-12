< sekcia Ekonomika
Francúzsky parlament hlasoval za pozastavenie dôchodkovej reformy
Premiér Sébastien Lecornu sa v októbri zaviazal odložiť účinnosť reformy, ktorá zahŕňa zvýšenie veku odchodu do dôchodku zo 62 na 64 rokov.
Autor TASR
Paríž 12. novembra (TASR) - Francúzski zákonodarcovia v stredu hlasovali za pozastavenie spornej dôchodkovej reformy z roku 2023. V Národnom zhromaždení príslušný návrh podporilo 255 poslancov, zatiaľ čo 146 bolo proti. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Premiér Sébastien Lecornu sa v októbri zaviazal odložiť účinnosť reformy, ktorá zahŕňa zvýšenie veku odchodu do dôchodku zo 62 na 64 rokov. Vyhovel tým tlaku časti ľavicových poslancov, ktorí hrozili vyslovením nedôvery jeho vládnemu kabinetu. Bývalá vláda v roku 2023 presadila reformu bez hlasovania v parlamente. Využila na to kontroverznú ústavnú právomoc, čo viedlo k mesiace trvajúcim protestom. S odkladom dôchodkovej reformy do januára 2028 sa počíta v rámci vládneho návrhu budúcoročného štátneho rozpočtu. Návrh zákona teraz smeruje do Senátu.
