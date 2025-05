Francúzsky premiér Bayrou zvažuje referendum o štátnom rozpočte

Paríž 4. mája (TASR) - Francúzsky premiér Francois Bayrou zvažuje návrh na vypísanie referenda o štátnom rozpočte vzhľadom na obavy, že plány na ozdravenie verejných financií by mohli vyústiť do rozsiahlych protestov. TASR o tom na základe správy agentúry Reuters.



„Myslím si, že táto téma je taká vážna a má také závažné dôsledky pre budúcnosť krajiny, že by mala byť predložená priamo našim občanom. Preto nevylučujem žiadnu možnosť,“ povedal Bayrou v rozhovore pre týždenník Journal du Dimanche, ktorý bol zverejnený v sobotu (3. 5.). Francúzska vláda sa snaží znížiť vysoký verejný dlh, čo naráža na kritiku odborov a zamestnaneckých organizácií, ktoré sa obávajú veľkého prepúšťania vo verejnom sektore. Podľa francúzskej ústavy môže prezident na základe návrhu vlády vyhlásiť referendum.



„Je na vláde, aby to navrhla a na prezidentovi, aby rozhodol. Máme pred sebou otázku obrovského významu, ktorá nie je len pre technokratov a expertov, ale ktorú musí preskúmať každý občan,“ dodal Bayrou.



Počas svojho tradičného novoročného prejavu 31. decembra minulého roka prezident Emmanuel Macron otvoril dvere k využitiu ľudového hlasovania v tomto roku, keď vyhlásil že požiada obyvateľov, aby zaujali stanovisko k „rozhodujúcim“ otázkam, ktoré bližšie nešpecifikoval.



Francúzske opozičné strany hrozia podaním návrhu na vyslovenie nedôvery Bayrouovej vláde po tom, ako jeho minister financií vyhlásil, že budúcoročný rozpočet si vyžiada úspory vo výške miliárd eur. Bayrou sa chce vyhnúť osudu svojho predchodcu Michela Barniera, ktorého krátke pôsobenie na čele vlády sa skončilo po tom, ako jeho plány na znižovanie výdavkov viedli k sérii masových protestov, uviedla agentúra Reuters.