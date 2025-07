Francúzsky premiér označil dohodu medzi EÚ a USA za akt podriadenosti

Paríž/Brusel 28. júla (TASR) - Francúzsky premiér Francois Bayrou označil rámcovú obchodnú dohodu medzi USA a Európskou úniou (EÚ) za „temný deň“ pre Európu. A uviedol, že blok sa podvolil americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi nevyváženou dohodou, ktorá zavádza clo vo výške 15 % na tovar z EÚ a zároveň chráni dovoz z USA pred európskou odvetou. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Jeho kritika nasledovala po mesiacoch výziev Francúzska, aby vyjednávači EÚ zaujali voči Trumpovi tvrdší postoj a pohrozili odvetnými krokmi, čo kontrastovalo so zmierlivejším prístupom Nemecka a Talianska.



Francúzska vláda uznala, že dohoda má určité výhody, vrátane výnimiek pre sektory ako liehoviny a letecký priemysel, ale je nevyvážená.



„Tento stav nie je uspokojivý a nemožno ho udržať,“ uviedol francúzsky minister pre európske záležitosti Benjamin Haddad na sociálnej sieti X. A vyzval EÚ, aby aktivovala svoj tzv. nástroj proti nátlaku, ktorý by umožnil necolné odvetné opatrenia.



Minister obchodu Laurent Saint-Martin kritizoval spôsob, akým EÚ viedla rokovania.



„Donald Trump rozumie iba sile,“ povedal pre rozhlasovú stanicu France Inter. Podľa neho mala EÚ ukázať svoju schopnosť prijať odvetné kroky. Dohoda by tak mohla vyzerať vyzerať inak, dodal.



Obecne však v EÚ prevládla miernejšia línia, ktorú presadzovali nemecký kancelár Friedrich Merz a talianska premiérka Giorgia Meloniová, keďže ich krajiny sú od vývozu do USA viac závislé ako Francúzsko.



„Táto dohoda dokázala odvrátiť obchodný konflikt, ktorý by tvrdo zasiahol exportne orientovanú nemeckú ekonomiku. To platí najmä pre automobilový priemysel, kde sa súčasné clá vo výške 27,5 % znížia na 15 %,“ vyhlásil Merz.



„Považujem za pozitívne, že existuje dohoda, ale ak nepoznám podrobnosti, nemôžem ju lepšie posúdiť,“ povedala Meloniová.



Španielsky premiér Pedro Sánchez dohodu podporil, ale dodal, že „bez akéhokoľvek nadšenia“.



„Dohoda prináša globálnej ekonomike a fínskym spoločnostiam veľmi potrebnú predvídateľnosť. Práca na odstraňovaní obchodných bariér musí pokračovať. Iba voľný transatlantický obchod prináša najväčší úžitok obom stranám,“ skonštatoval fínsky premiér Petteri Orpo.



„Obchodné podmienky nebudú také dobré ako predtým a nie je to naša voľba, ale musíme nájsť rovnováhu, ktorá stabilizuje situáciu a s ktorou budú obe strany môcť žiť,“ vyhlásil dánsky minister zahraničných vecí Lars Lkke Rasmussen



„Táto dohoda nikoho nerobí bohatším, ale môže byť najmenej zlou alternatívou,“ poznamenal švédsky minister obchodu Benjamin Dousa, podľa ktorého je pozitívne to, že dohoda vytvára určitú predvídateľnosť.



„Dohoda poskytuje určitú mieru veľmi potrebnej istoty írskym, európskym a americkým podnikom, ktoré spolu predstavujú najintegrovanejší obchodný vzťah na svete. Hoci Írsko ľutuje, že do dohody je zahrnuté základné clo vo výške 15 %, je dôležité, aby sme teraz mali väčšiu istotu, pokiaľ ide o základy obchodného vzťahu medzi EÚ a USA, ktorý je nevyhnutný pre zamestnanosť, rast a investície,“ uzavrel írsky minister obchodu Simon Harris.