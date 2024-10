Francúzsky premiér zvažuje zvýšenie daní v hodnote až 18 miliárd eur

Paríž 1. októbra (TASR) - Francúzsky premiér Michel Barnier by mal v utorok v dlho očakávanom prejave v parlamente načrtnúť svoje priority. Podľa denníka Le Parisien plánuje daňové opatrenia, ktoré by zvýšili príjmy štátu o 15 až 18 miliárd eur. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Barnierova vláda je pod tlakom, aby zaplátala dieru vo verejných financiách druhej najväčšej ekonomiky eurozóny. Musí pritom znížiť výdavky a zvýšiť dane, aby dokončila štátny rozpočet na rok 2025 a odovzdala ho zákonodarcom do polovice októbra.



"Očakáva sa, že Barnier navrhne niekoľko nástrojov na dosiahnutie tohto cieľa," napísal Le Parisien bez uvedenia zdrojov.



Podľa denníka Barnierove plány zahŕňajú získanie dodatočných osem miliárd eur prostredníctvom zvýšenia daní pre korporácie a ďalšie tri miliardy eur by mali priniesť nové odvody pre energetické spoločnosti.



Plány zahŕňajú tiež výrazné zvýšenie daní z príjmu pre najlepšie zarábajúce osoby, čo by prinieslo približne tri miliardy eur a zvýšenie daní z elektriny by malo zabezpečiť ďalšie tri miliardy eur, uviedol denník.



Barnier chce tiež posunúť termín na zníženie rozpočtového deficitu Francúzska na povolenú úroveň v Európskej únii 3 % hrubého domáceho produktu (HDP) z roku 2027 na rok 2029, tvrdia noviny.



Úrad premiéra neodpovedal na žiadosť agentúry Reuters o komentár.



Minister pre rozpočet Laurent Saint-Martin minulý týždeň uviedol, že diera vo verejných financiách je horšia, ako sa očakávalo, pričom hrozí, že rozpočtový deficit tento rok prekročí 6 % HDP. To bude oveľa viac ako 5,1 % HDP, ktoré odhadovala predchádzajúca vláda ešte na jar.