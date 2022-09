Francúzsky prevádzkovateľ elektrickej siete vráti klientom 1 miliardu

Paríž 28. septembra (TASR) - Francúzsky prevádzkovateľ elektrickej siete RTE v stredu oznámil, že začiatkom roka 2023 vráti najmenej jednu miliardu eur veľkým spotrebiteľom energie, keďže jeho príjmy počas európskej energetickej krízy prudko vzrástli. TASR správu prevzala z AFP.



Presná suma bude "zodpovedať prognóze zisku pre rok 2022", uviedla vo vyhlásení spoločnosť RTE, ktorá je z veľkej časti vlastnená štátom. Dodala, že refundácia by mohla dosiahnuť rekordných viac ako 1,5 miliardy eur.



Tento krok prichádza v čase, keď rastie tlak verejnosti na celoeurópsku daň zo "superziskov" energetických firiem po prudkom náraste cien od ruskej invázie na Ukrajinu.



Takmer 380 veľkých odberateľov elektriny vo francúzskom priemysle si tak rozdelí približne 130 miliónov eur, povedal agentúre AFP riaditeľ financií a nákupu RTE Laurent Martel.



Patria medzi nich napríklad chemické závody, kovospracujúce závody, oceliarne, ako aj továrne na výrobu papiera a lepenky.



Väčšinu peňazí, približne 90 %, však dostanú prevádzkovatelia miestnych nízkonapäťových a strednonapäťových sietí, ktorí tvoria most medzi RTE a koncovými užívateľmi elektriny, od priemyslu až po domácnosti.



Príjmy RTE boli v tomto roku obzvlášť silné aj vďaka poplatkom za používanie jej tzv. prepojení cez štátne hranice. Tieto príjmy čiastočne závisia od rozdielu v cenách elektriny medzi Francúzskom a jeho susedmi a ten prudko vzrástol v dôsledku energetickej krízy pre vojnu na Ukrajine.



RTE uviedla, že bez jej plánu posunúť dopredu refundáciu by sa platby namiesto toho rozložili na niekoľko rokov.