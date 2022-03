Francúzsky ropný koncern Total zastaví nákupy ruskej ropy a produktov

Paríž 22. marca (TASR) - Francúzsky energetický koncern Total zastaví dovoz ruskej ropy a ropných produktov. Spoločnosť to uviedla v utorok s tým, že dovoz by mala zastaviť v najbližších mesiacoch. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Ropná spoločnosť v tlačovej správe uviedla, že existujúce kontrakty neobnoví a žiadne nové nepodpíše. Výsledkom tak podľa nej bude, že dovoz ruskej ropy "by sa mal zastaviť najneskôr do konca tohto roka". Firma je tak ďalšou, ktorá reaguje na inváziu Ruska na Ukrajinu.



Total už skôr informoval, že zastaví nákupy ruskej ropy na spotovom trhu, kde realizuje nákupy v menšom objeme. Od útoku Ruska na Ukrajinu 24. februára viacero energetických firiem opustilo ruský trh, pričom z ropných spoločností to boli napríklad Shell, ExxonMobil či BP.