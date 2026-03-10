< sekcia Ekonomika
Francúzsky schodok zahraničného obchodu v januári výrazne klesol
Francúzsky export v januári medzimesačne vzrástol o 0,7 % na 53,4 miliardy eur. Podporilo ho zvýšenie vývozu dopravných prostriedkov o 0,8 % a uhľovodíkov a elektriny o 16,2 %.
Paríž 10. marca (TASR) - Deficit zahraničného obchodu Francúzska sa v januári prudko znížil, a to na 1,8 miliardy eur z úrovne 4,3 miliardy eur, na ktorej bol v decembri. Vývoj schodku tak výrazne prekonal prognózy, ktoré rátali s jeho rastom na sumu 4,6 miliardy eur. Ide o najmenší obchodný deficit krajiny od júla 2009. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Francúzsky export v januári medzimesačne vzrástol o 0,7 % na 53,4 miliardy eur. Podporilo ho zvýšenie vývozu dopravných prostriedkov o 0,8 % a uhľovodíkov a elektriny o 16,2 %. Stúpol export na trhy členských krajín Európskej únie o 3,8 %, vývoz do európskych štátov, ktoré nie sú členmi EÚ, o 0,2 %, a export na trhy Severnej a Južnej Ameriky o 0,2 %. Klesol však vývoz do Ázie (-5,8 %), Afriky (-5,1 %) a na Blízky východ (-36,9 %).
Francúzsky import sa oslabil o 3,6 % na 55,3 miliardy eur. Išlo o výsledok zmenšenia dovozu dopravných prostriedkov (-9,6 %) a uhľovodíkov a elektriny (-10,6 %). Zmenšil sa import z Ázie (-6,7 %), z európskych štátov, ktoré nie sú členmi EÚ, (-6,1 %), zo Severnej a z Južnej Ameriky (-3,9 %), z Afriky (-17 %) aj z členských krajín EÚ (-0,6 %).
