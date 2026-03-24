Utorok 24. marec 2026
Francúzsky štatistický úrad zhoršil prognózu rastu ekonomiky

Autor TASR
Paríž 24. marca (TASR) - Francúzska ekonomika za prvý a druhý kvartál dosiahne slabší rast, ako sa pôvodne prognózovalo, uviedol štatistický úrad krajiny INSEE. Vo svojom krátkodobom výhľade hospodárstva, ktorý zverejnil v utorok, INSEE konštatoval, že hrubý domáci produkt (HDP) krajiny sa v prvom a druhom štvrťroku zväčší o 0,2 %. Jeho doterajšie projekcie rátali s tým, že tempo rastu bude na úrovni 0,3 %. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

Dôvodom zhoršenia predpovede rastu francúzskeho HDP je to, že vyššia inflácia spojená s vojnou v Iráne negatívne ovplyvňuje podnikateľskú aktivitu. Predpokladá sa, že inflácia v nasledujúcich mesiacoch vzrastie nad 2 % z februárovej úrovne 1,1 %, uviedol INSEE.

Spotreba domácností, ktorá je tradičným motorom rastu Francúzska, sa pravdepodobne spomalí, keďže vyššie ceny pohonných látok obmedzujú výdavky. Nákupy vozidiel a ropných produktov by mali klesnúť. Prognóza zároveň ráta s tým, že podnikové investície budú v prvom a druhom kvartáli stagnovať. Firmy sú totiž opatrné v dôsledku geopolitickej neistoty a slabého dopytu, dodal INSEE.
Prezident Pellegrini prijal legendy z ME 1976: Sú inšpiráciou

BARÁK: Z DNA nezistíte len možné choroby, ale aj váš pôvod či talent

Prezident podpísal novelu Trestného zákona, ktorá ruší nahradenie ÚOO

Hokejová reportérka zomrela spolu s deťmi pri požiari vo vlastnom dome