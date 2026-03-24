< sekcia Ekonomika
Francúzsky štatistický úrad zhoršil prognózu rastu ekonomiky
Spotreba domácností, ktorá je tradičným motorom rastu Francúzska, sa pravdepodobne spomalí, keďže vyššie ceny pohonných látok obmedzujú výdavky.
Autor TASR
Paríž 24. marca (TASR) - Francúzska ekonomika za prvý a druhý kvartál dosiahne slabší rast, ako sa pôvodne prognózovalo, uviedol štatistický úrad krajiny INSEE. Vo svojom krátkodobom výhľade hospodárstva, ktorý zverejnil v utorok, INSEE konštatoval, že hrubý domáci produkt (HDP) krajiny sa v prvom a druhom štvrťroku zväčší o 0,2 %. Jeho doterajšie projekcie rátali s tým, že tempo rastu bude na úrovni 0,3 %. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Dôvodom zhoršenia predpovede rastu francúzskeho HDP je to, že vyššia inflácia spojená s vojnou v Iráne negatívne ovplyvňuje podnikateľskú aktivitu. Predpokladá sa, že inflácia v nasledujúcich mesiacoch vzrastie nad 2 % z februárovej úrovne 1,1 %, uviedol INSEE.
Spotreba domácností, ktorá je tradičným motorom rastu Francúzska, sa pravdepodobne spomalí, keďže vyššie ceny pohonných látok obmedzujú výdavky. Nákupy vozidiel a ropných produktov by mali klesnúť. Prognóza zároveň ráta s tým, že podnikové investície budú v prvom a druhom kvartáli stagnovať. Firmy sú totiž opatrné v dôsledku geopolitickej neistoty a slabého dopytu, dodal INSEE.
