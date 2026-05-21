Francúzsky súkromný sektor sa v máji oslabil
Zložený index nákupných manažérov (PMI) odzrkadľujúci vývoj aktivity v priemyselnom sektore aj v odvetví služieb podľa predbežného odhadu klesol na 43,5 bodu z aprílových 47,6 bodu.
Autor TASR
Paríž 21. mája (TASR) - Aktivita vo francúzskom súkromnom sektore sa v máji prudko oslabila. Vyplýva to z prieskumu spoločnosti S&P Global, ktorého výsledky zverejnila vo štvrtok. Zložený index nákupných manažérov (PMI) odzrkadľujúci vývoj aktivity v priemyselnom sektore aj v odvetví služieb podľa predbežného odhadu klesol na 43,5 bodu z aprílových 47,6 bodu. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Najnovšie údaje ukázali, že francúzsky súkromný sektor klesol už piaty mesiac v rade, a to najrýchlejším tempom od novembra 2020. Dôvodom bolo zrýchlenie poklesu aktivity v odvetví služieb a obnovenie poklesu v priemysle. Celkový počet nových objednávok sa zmenšil najprudším tempom od záveru roka 2020, keďže dopyt sa výrazne zhoršil v dôsledku rastu cien energií v súvislosti s konfliktom na Blízkom východe. Zároveň zamestnanosť sa oslabila najvýraznejšie od februára minulého roka.
Zintenzívnili sa aj inflačné tlaky, pričom ceny vstupov a produkcie rástli najrýchlejším tempom za najmenej tri roky. Nálada súkromných francúzskych firiem v dôsledku rastúcich cien a geopolitickej neistoty klesla na najnižšiu úroveň od vypuknutia pandémie COVID-19.
