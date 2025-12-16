< sekcia Ekonomika
Francúzsky súkromný sektor v decembri stagnoval
Paríž 16. decembra (TASR) - Francúzsky súkromný sektor v decembri prakticky stagnoval, ukázal prieskum spoločnosti S&P Global. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Zložený index nákupných manažérov (PMI) HCOB, ktorý zahŕňa priemysel aj služby, v decembri klesol na 50,1 bodu z novembrových 50,4 bodu, ukázal prvý odhad Hamburg Commercial Bank (HCOB). Index tak tesne zostal nad hranicou 50 bodov, ktorá oddeľuje pokles aktivity od rastu.
Priemysel sa v decembri oživil, pričom rast v sektore služieb sa spomalil. PMI pre sektor služieb padol na dvojmesačné minimum 50,2 bodu z 51,4 bodu a PMI pre priemysel stúpol zo 47,8 bodu na 40-mesačné maximum 50,6 bodu.
„Zdá sa, že situácia vo francúzskom súkromnom sektore je v decembri prevažne statická,“ uviedol ekonóm Hamburg Commercial Bank Jonas Feldhusen. „Došlo k posunom medzi sektormi, priemysel sa stabilizoval, zatiaľ čo služby stratili dynamiku, takže celkový obraz ukazuje stagnáciu a utlmenú francúzsku ekonomiku.“
