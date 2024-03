Francúzsky úrad pre hospodársku súťaž dal Googlu pokutu 250 mil. eur

Paríž 20. marca (TASR) - Francúzsky úrad pre hospodársku súťaž v stredu oznámil, že udelil spoločnosti Google pokutu 250 miliónov eur za porušenie pravidiel v oblasti duševného vlastníctva vydavateľov a médií. Poukázal pritom na obavy zo služieb umelej inteligencie (AI) spoločnosti Google. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Úrad Autorité de la concurrence uviedol, že chatbot Bard od Googlu poháňaný umelou inteligenciou pri výcviku preberal obsah vydavateľstiev a tlačových agentúr bez toho, aby ich o tom informoval.



Google sa zaviazal, že nebude spochybňovať fakty v rámci konania o urovnaní sporu, uviedol úrad a dodal, že spoločnosť navrhla tiež sériu nápravných opatrení na odstránení určitých nedostatkov.



Pokuta súvisí so sporom o autorské práva vo Francúzsku na základe sťažností najväčších spravodajských organizácií v krajine vrátane Agence France Presse (AFP).



Zdalo sa, že spor bol vyriešený v roku 2022, keď americký technologický gigant stiahol svoje odvolanie sa proti pôvodnej pokute vo výške 500 miliónov eur, ktorá bola udelená na konci vyšetrovania Autorité de la concurrence.



V stredajšom vyhlásení však úrad uviedol, že Google porušil podmienky štyroch zo siedmich záväzkov v rámci dohody vrátane rokovaní s vydavateľmi a poskytovania transparentných informácií.



Dozorný úrad spomenul najmä chatbota AI Bard, ktorého Google spustil v roku 2023 a ktorý bol trénovaný na údajoch z médií a tlačových agentúr bez toho, aby boli o tom informovaní.



"Následne Google prepojil používanie obsahu, ktorého sa týka jeho služba umelej inteligencie, so zobrazením chráneného obsahu," uviedol úrad a dodal, že tým Google bráni vydavateľom a tlačovým agentúram vyjednávať o spravodlivých cenách.



Mnohí vydavatelia, autori a redakcie sa snažia obmedziť automatické zhromažďovanie údajov službami AI o ich online obsahu bez ich súhlasu a bez primeranej kompenzácie.



Denník New York Times v roku 2023 zažaloval konkurentov spoločnosti Google Microsoft a OpenAI, tvorcu populárnej platformy umelej inteligencie ChatGPT, a obvinil ich z používania miliónov článkov novín bez povolenia pri výcviku chatbotov.