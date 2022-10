Francúzsky výrobca cementu Lafarge priznal, že platil Islamskému štátu

New York 18. októbra (TASR) - Francúzsky výrobca cementu Lafarge sa na federálnom súde v Brooklyne priznal k tomu, že platil teroristickej organizácii Islamský štát (ISIS), aby jeho závod v Sýrii zostal otvorený. Teraz za to musí v USA zaplatiť pokutu 777,8 milióna USD (790,85 milióna eur).



Lafarge od augusta 2013 do októbra 2014 zaplatil ISIS takmer 17 miliónov USD. Je to prvýkrát, čo nejaká firma priznala vinu v USA, že poskytovala materiálnu podporu teroristickej organizácii.



Lafarge, ktorá sa v roku 2015 stala súčasťou švajčiarskej skupiny Holcim, tiež čelí v Paríži žalobe za napomáhanie pri zločinoch proti ľudskosti. Firma už predtým po internom vyšetrovaní priznala, že jej sýrska divízia platila ozbrojeným skupinám, aby chránili zamestnancov miestneho závodu. Poprela však svoju spoluvinu na zločinoch proti ľudskosti.



Skupina Holcim uviedla, že udalosti okolo sýrskeho závodu Lafarge odporujú jej hodnotám a že správna rada o nich v čase prevzatia v roku 2015 nevedela.



(1 EUR = 0,9835 USD)