Francúzsky výrobca luxusného tovaru dosiahol rekordné tržby aj zisk

Paríž 27. januára (TASR) - Francúzsky luxusný dom LVMH má za sebou ďalší rekordný rok. Spoločnosť vo štvrtok zverejnila výsledky za rok 2021, pričom uviedla, že zaznamenala rekord v oblasti tržieb aj zisku.



Najväčší producent luxusného tovaru na svete, do ktorého portfólia patria značky ako Louis Vuitton, Dior či Céline, zaznamenal tržby na úrovni 64,2 miliardy eur, informovala agentúra AFP. V porovnaní s rokom 2020, keď sektor poškodila pandémia nového koronavírusu, to znamená rast o 44 %.



LVMH však prekonal aj tržby z roku 2019, teda pred nástupom pandémie. V porovnaní s týmto rokom sa tržby luxusného domu zvýšili približne o 20 %.



Čistý zisk dosiahol približne 12 miliárd eur. Oproti roku 2020 to znamená rast o 156 %. Podobne ako pri tržbách aj pri zisku bol francúzsky koncern úspešnejší aj oproti roku 2019. V porovnaní s rokom spred pandémie sa zisk zvýšil o 68 %.



LVMH očakáva pokračovanie dobrých výsledkov aj v roku 2022. "Napriek neistotám, ktoré sa z konca minulého roka presunuli do roku 2022, sme presvedčení, že LVMH je vo výbornej pozícii pokračovať v posilňovaní svojho líderstva na trhu s luxusom," povedal šéf koncernu Bernard Arnault.



Výsledky spoločnosti prekonali očakávania analytikov, ktorých oslovila agentúra Bloomberg. Tí odhadovali, že tržby dosiahnu 62,2 miliardy eur a čistý zisk 10,7 miliardy eur. Jedným z dôvodov lepších než očakávaných výsledkov bolo zlepšenie ziskovosti. Prevádzková marža LVMH vzrástla na 26,7 %, zatiaľ čo napríklad v roku 2019 dosiahla 21,4 %.