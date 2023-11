Francúzsky výrobca vlakov Alstom sa v prvom polroku vrátil k zisku

Paríž 15. novembra (TASR) - Francúzsky výrobca vlakov Alstom sa v prvom polroku svojho finančného roka 2023/2024 dostal z červených čísiel a vrátil sa k zisku. Potvrdil zároveň svoje strednodobé ciele a oznámil plán na zjednodušenie prevádzky a úsporu nákladov. TASR o tom informuje na základe správy DPA.



Alstom v stredu oznámil, že za šesť mesiacov do konca septembra 2023 mal čistý zisk 1 milión eur v porovnaní s minuloročnou stratou 21 miliónov eur.



Upravený čistý zisk dosiahol 174 miliónov po strate 179 miliónov v rovnakom období predchádzajúceho fiškálneho roka. Upravený zisk pred úrokmi a zdanením (EBIT) v sledovanom období vzrástol na 438 miliónov eur z 397 miliónov eur vlani. Marža EBIT pritom dosiahla 5,2 %.



Tržby skupiny sa zvýšili na 8,44 miliardy eur z 8,05 miliardy eur pred rokom. Alstom zaknihoval v 1. polroku objednávky za 8,45 miliardy eur, čo predstavuje pokles o 16 % z minuloročných 10,07 miliardy eur.



Pri pohľade do budúcnosti za celý fiškálny rok do konca marca 2024 plánuje spoločnosť organický rast tržieb nad 5 % a maržu EBIT okolo 6 %.



Alstom inicioval plán obchodnej a prevádzkovej efektívnosti a úspory nákladov. Spoločnosť chce zjednodušiť prevádzku vrátane zrušenia približne 1500 pracovných miest, čo predstavuje takmer 10 % z ich celkového počtu.



Alstom plánuje tiež do marca 2025 znížiť svoj čistý dlh o 2 miliardy eur. K 30. septembru 2023 mal čistý dlh 3,43 miliardy eur.



Skupina dodala, že navrhne, aby za aktuálny fiškálny rok neboli žiadne dividendy. Uviedla tiež, že Henri Poupart-Lafarge odstúpi z funkcie predsedu predstavenstva, ale zostane výkonným riaditeľom. Predstavenstvo navrhne na valnom zhromaždení akcionárov v júli 2024 za nového predsedu Philippa Petitcolina, bývalého generálneho riaditeľa spoločnosti Safran.