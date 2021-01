Francúzskym obchodom M&S krátko po brexite došli sendviče a šaláty

Paríž 9. januára (TASR) - Odchod Británie z jednotného európskeho trhu a colnej únie spôsobil niektorým firmám už v prvom týždni problémy. Francúzske pobočky maloobchodného reťazca Marks & Spencer (M&S) sa hneď na začiatku týždňa sťažovali, že im v obchodoch dochádzajú sendviče a šaláty.



M&S uviedol, že nové obchodné pravidlá platné od 1. januára, keď Británia definitívne opustila Európsku úniu (EÚ), zdržiavajú dodávky niektorých čerstvých potravín do jeho obchodov vo Francúzsku.



Už v pondelok (4. 1.), prípadne v utorok, mali viaceré parížske obchody M&S prázdne police. Vypredali sendviče, šaláty či tortily.



Preprava tovaru medzi Britániou a EÚ podlieha od 1. januára colným a iným byrokratickým prekážkam, ktoré predtým neexistovali.



Vedenie M&S vo vyhlásení uviedlo, že sa síce pripravovalo na nové podmienky, ale chvíľu trvá, kým sa "nastavia všetky procesy". Dodalo, že spolupracuje s partnermi, dodávateľmi a príslušnými vládnymi agentúrami a miestnymi úradmi, aby situáciu rýchlo zlepšilo.



Hotové jedlá v obchodoch Marks & Spencer sú v Paríži populárne, pretože zabezpečujú ponuku čerstvých jedál, ktoré si možno vziať so sebou. To je totiž nedostatočne zastúpený segment na trhu vo Francúzsku, ktoré vynašlo "špičkovú kuchyňu na najvyššej úrovni", kde sú obedy v reštauráciách považované za národný rituál.



M&S a držitelia jeho franšízy prevádzkujú podľa webovej stránky 20 obchodov s potravinami vo Francúzsku, všetky okrem jedného sa nachádzajú v Paríži.



Vo viacerých z nich však namiesto niektorých jedál visel na začiatku týždňa len oznam, že už nie sú na sklade. Jeden zo zamestnancov v pobočke na bulvári Montmartre v centre Paríža to odôvodnil prerušením dodávok pre „brexit a nový rok“.



Hovorkyňa spoločnosti Lagardére, ktorá je držiteľom franšízy pre niektoré z obchodov vo Francúzsku, vyhlásila, že firma spolupracuje s M&S na vyriešení dodávok a očakáva, že sa problémy podarí odstrániť do konca januára.