Frankfurtské letisko prepravilo vlani najmenej cestujúcich za 36 rokov

Frankfurt nad Mohanom 18. januára (TASR) - Letisko vo Frankfurte nad Mohanom vybavilo v minulom roku necelých 19 miliónov cestujúcich. To je najmenej za posledných 36 rokov. Dôvodom je pandémia nového koronavírusu, ktorá paralyzovala leteckú dopravu.



Ako v pondelok informoval prevádzkovateľ frankfurtského letiska Fraport, na ktorý sa odvolala agentúra DPA, celkový počet cestujúcich, ktorí v roku 2020 využili služby letiska, dosiahol 18,8 milióna. V porovnaní s rokom 2019 to predstavuje pokles o 73,4 % a najhorší rok z pohľadu počtu pasažierov od roku 1984.



Ešte výraznejší medziročný pokles zaznamenalo letisko v poslednom mesiaci minulého roka, ktorý v "normálnom" období patrí vďaka cestovaniu na sviatky k najlepším. Ako uviedol Fraport, v decembri prešlo cez frankfurtské letisko 892.000 ľudí, čo je o 81,7 % menej než v decembri predchádzajúceho roka. Najhoršie obdobie však letisko zaznamenalo medzi aprílom a júnom, keď sa letecká doprava takmer úplne zastavila.



Jedným z mála svetlých bodov počas minulého roka bola pre frankfurtské letisko nákladná doprava, uviedol predseda predstavenstva Fraportu Stefan Schulte. Tá síce vlani tiež klesla, avšak iba o 8,5 %.



Schulte očakáva, že vzhľadom na spustenie rozsiahlych vakcinačných programov po celom svete, sa situácia v leteckej doprave od jari postupne zlepší. Odhaduje, že počet prepravených cestujúcich na frankfurtskom letisku by mohol tento rok dosiahnuť približne 35 až 45 % v porovnaní s počtom cestujúcich, ktorí využili služby letiska v predpandemickom roku 2019.