Frankfurtské letisko vybavilo v októbri o vyše 80 % menej cestujúcich

Frankfurt nad Mohanom 12. novembra (TASR) - Letisko vo Frankfurte nad Mohanom vybavilo minulý mesiac približne milión cestujúcich, čo predstavuje pokles o viac než 80 %. Dôvodom sú pokračujúce cestovné obmedzenia v dôsledku pandémie nového koronavírusu, keďže krajina v súčasnosti zápasí s druhou vlnou. Od začiatku roka sa počet cestujúcich, ktorí prešli letiskom, znížil o viac než 70 %.



Ako uviedol nemecký prevádzkovateľ letísk Fraport, jedno z najrušnejších letísk v Európe vybavilo minulý mesiac celkovo 1,1 milióna cestujúcich. V medziročnom porovnaní to znamená pokles o 83,4 %. Od januára do konca októbra klesol počet cestujúcich, ktorí využili služby frankfurtského letiska, o 71,6 %.



Naopak, nákladná doprava na frankfurtskom letisku zaznamenala v októbri pozitívne výsledky. V porovnaní s októbrom minulého roka sa zvýšila o 1,6 %.



Počet príletov a odletov však v dôsledku prepadu osobnej prepravy klesol o takmer dve tretiny. V októbri zaznamenalo letisko celkovo 17.105 príletov a odletov, čo medziročne predstavuje pokles o 62,8 %.



Čo sa týka vývoja osobnej prepravy na zahraničných letiskách spadajúcich do portfólia Fraportu, situácia sa vyvíjala rôzne. Najnižší pokles počtu vybavených cestujúcich zaznamenali letiská pod kontrolou Fraportu v Grécku, Brazílii a Peru. Napríklad v prípade 14 regionálnych letísk v Grécku spadajúcich pod kontrolu Fraportu klesol počet vybavených cestujúcich medziročne približne o polovicu.