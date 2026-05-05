Fraport v 1. štvrťroku zvýšil obrat o 1,6 % na 882 miliónov eur
Strata pre akcionárov dosiahla takmer 18 miliónov eur, čo je o niečo viac ako v predchádzajúcom roku.
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 5. mája (TASR) - Spoločnosť Fraport, prevádzkovateľ letiska vo Frankfurte nad Mohanom, napriek vojne na Blízkom východe a štrajkom v spoločnosti Lufthansa zvýšila v prvom štvrťroku svoj obrat o 1,6 % na 882 miliónov eur. Zisk pred úrokmi, daňami a odpismi (EBITDA) vzrástol o vyše 10 % na 196 miliónov eur, oznámila spoločnosť v utorok. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Strata pre akcionárov dosiahla takmer 18 miliónov eur, čo je o niečo viac ako v predchádzajúcom roku. Výsledok podľa spoločnosti odráža sezónne vplyvy, keďže v prvom štvrťroku zvyčajne cestuje menej pasažierov ako vo zvyšnej časti roka. Fraport napriek krízam potvrdil svoje obchodné plány na rok 2026.
Generálny riaditeľ Stefan Schulte počíta v rámci celého koncernu s približne 188 až 195 miliónmi cestujúcich. Na hlavnom letisku vo Frankfurte nad Mohanom by ich malo byť 65 až 66 miliónov, potvrdil hovorca koncernu. Prevádzkový zisk (EBITDA) by mal podľa plánu vzrásť až na 1,5 miliardy eur. „Trváme na našej prognóze na rok 2026, a to najmä na základe vyhlásení spolkovej vlády o zabezpečení dodávok leteckého paliva,“ priblížil Schulte.
V prvom štvrťroku bol pokles v oblasti Blízkeho východu kompenzovaný nárastom v iných regiónoch, najmä na Ďalekom východe, oznámila spoločnosť.
