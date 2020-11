Fraport vykázal za 3. kvartál čistú stratu

Frankfurt nad Mohanom 4. novembra (TASR) – Spoločnosť Fraport, prevádzkovateľ letiska vo Frankfurte nad Mohanom, najväčšieho v Nemecku, aj v 3. kvartáli vykázala stratu. Dôvodom bola pandémia nového koronavírusu a s ňou spojené obmedzenia a karantény, ktoré brzdili dopyt po leteckej doprave.



Fraport v stredu informoval, že jeho čistá strata za tri mesiace do konca septembra dosiahla 305,8 milióna eur.



Ale spoločnosť, ktorá okrem frankfurtského vlastní približne 10 zahraničných letísk, zaznamenala v 3. štvrťroku zisk pred úrokmi, zdanením, odpismi a amortizáciou (EBITDA) a bez mimoriadnych položiek vo výške 29,2 milióna eur. Tento výsledok odráža opatrenia na zníženie nákladov. V predchádzajúcom 2. štvrťroku bol pritom EBITDA skupiny záporný, -107 miliónov eur.



Ku kladnému EBITDA v období júl - september prispelo aj dočasné, hoci len mierne oživenie cestovania počas leta.



Za deväť mesiacov do konca septembra vykázal Fraport čistú stratu 537,2 milióna eur po vlaňajšom zisku 413,5 milióna eur. EBITDA skupiny v období január - september bol záporný -227,7 milióna eur v porovnaní s kladnými EBITDA 948,2 milióna eur v minulom roku.



Tržby skupiny medziročne klesli o 53,8 % na 1,32 miliardy eur. Osobná doprava na najväčšom letisku skupiny vo Frankfurte nad Mohanom sa znížila o 70,2 % na 16,2 milióna cestujúcich.



Pokiaľ ide o budúcnosť, spoločnosť Fraport neočakáva oživenie leteckej dopravy minimálne do letnej sezóny 2021. Predpovedá preto, že za rok 2020 vykáže stratu a EBITDA celej skupiny bude negatívny.



Počíta s tým, že opatrenia zavedené na domácej základni vo Frankfurte nad Mohanom znížia v strednodobom horizonte personálne a materiálne náklady až o 400 miliónov eur ročne.



V súčasnom obchodnom roku predpovedá Fraport pokles osobnej dopravy na letisku vo Frankfurte nad Mohanom o viac ako 70 % na približne 18 až 19 miliónov cestujúcich.