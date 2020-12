Frasers Group rokuje o kúpe obchodných domov Debenhams

Londýn 7. decembra (TASR) - Britský reťazec obchodných domov Frasers Group miliardára Mika Ashleyho potvrdil, že rokuje o kúpe skrachovanej siete obchodných domov Debenhams. Mohol by tak zachrániť časť z 12.000 ohrozených pracovných miest.



Frasers Group však v pondelok zároveň varovala, že pokiaľ nebudú rokovania rýchlo ukončené, nemusí byť schopná zachrániť Debenhams, ktorý je v procese likvidácie po 242 rokoch pôsobenia na britskom trhu.



Konkurzní správcovia Debenhams minulý týždeň uviedli, že nemajú inú možnosť, ako začať s procesom likvidácie obchodných domov, keďže spoločnosť JD Sports sa nakoniec rozhodla nepredložiť ponuku na ich kúpu. A to deň po tom, ako Arcadia Group, ktorá je najväčším držiteľom koncesií v Debenhams, požiadala o ochranu pred veriteľmi.



To podľa Frasers Group situáciu okolo Debenhams skomplikovalo a nie je tak isté, či dôjde k akejkoľvek transakcii, najmä ak diskusie nebude možné rýchlo uzavrieť.



Debenhams, ktorý, podobne ako Arcadiu, zasiahli blokády na zastavenie šírenia nového koronavírusu, už predtým zápasil s problémami a nedarilo sa mu konkurovať nízkonákladovým rivalom, ako sú Primark alebo online obchody ASOS a Boohoo.



História Debenhams pritom siaha až do roku 1778, keď William Clark založil obchod v londýnskom West Ende a predával v ňom látky, čepce, rukavice a slnečníky. V roku 1813 do firmy investoval a premenoval ju na Clark & Debenham. V roku 1950 bola opäť premenovaná, a to na Debenhams a stala sa jednou z najväčších sietí obchodných domov v Británii.



Mike Ashley, bývalý tréner squashu, ktorý vlastní 64-% podiel v spoločností Frasers Group a tiež futbalový klub Newcastle Football Club, uplynulé roky skupoval obchody v Británii. Jeho dlhodobým želaním totiž je, aby značka Frasers získala rovnakú prestíž ako Selfridges, ktorý bol prvým obchodným domom v Spojenom kráľove a navždy zmenil spôsob nakupovania. Otvoril ho Američan Harry Gordon Selfridge v roku 1909 na londýnskej Oxford Street.



Spoločnosť Frasers kúpila podiely aj v luxusnej značke Mulberry a nemeckom módnom dome Hugo Boss.