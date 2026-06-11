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Frasers ponúka 1,98 miliardy za prevzatie nemeckej módnej značky
Spoločnosť Hugo Boss uviedla, že ponuka s ňou nebola koordinovaná a jej predstavenstvo návrh preskúma.
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 11. júna (TASR) - Akcie nemeckej módnej spoločnosti Hugo Boss v úvode štvrtkového obchodovania vzrástli o približne 7 % po tom, ako britská skupina Frasers predložila ponuku na jej prevzatie za 1,98 miliardy eur. Firma Frasers, ktorá je už teraz najväčším akcionárom spoločnosti Hugo Boss s podielom nad 26 %, ponúka cenu 38 eur za akciu v hotovosti. Znamená to prémiu na úrovni 4,3 % oproti uzatváracej cene z predošlého obchodovacieho dňa. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Spoločnosť Hugo Boss uviedla, že ponuka s ňou nebola koordinovaná a jej predstavenstvo návrh preskúma. Dohoda by priviedla spoločnosť Hugo Boss do maloobchodného impéria ovládaného britským miliardárom Mikom Ashleym, ktorého skupina Frasers Group vlastní spoločnosti Sports Direct a House of Fraser a podiely vo firmách Asos, Debenhams a Currys.
Banka JPMorgan uviedla, že ponuka pravdepodobne krátkodobo podporí akcie spoločnosti Hugo Boss, ale priestor na ich ďalší rast je podľa nej obmedzený. Dodala, že neočakáva objavenie konkurenčného uchádzača.
Spoločnosť Hugo Boss, ktorej akcie sú približne na polovici úrovne spred troch rokov, zápasí so slabšími predajmi a snaží sa o obrat pomocou modernizácie predajní a rozšírenia ponuky dámskeho oblečenia.
Spoločnosť Hugo Boss uviedla, že ponuka s ňou nebola koordinovaná a jej predstavenstvo návrh preskúma. Dohoda by priviedla spoločnosť Hugo Boss do maloobchodného impéria ovládaného britským miliardárom Mikom Ashleym, ktorého skupina Frasers Group vlastní spoločnosti Sports Direct a House of Fraser a podiely vo firmách Asos, Debenhams a Currys.
Banka JPMorgan uviedla, že ponuka pravdepodobne krátkodobo podporí akcie spoločnosti Hugo Boss, ale priestor na ich ďalší rast je podľa nej obmedzený. Dodala, že neočakáva objavenie konkurenčného uchádzača.
Spoločnosť Hugo Boss, ktorej akcie sú približne na polovici úrovne spred troch rokov, zápasí so slabšími predajmi a snaží sa o obrat pomocou modernizácie predajní a rozšírenia ponuky dámskeho oblečenia.