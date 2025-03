Frekventovaný podchod v Trenčíne dostane novú umeleckú podobu

Trenčín 19. marca (TASR) - Vnútro podchodu spájajúceho historické centrum Trenčína s Parkom M. R. Štefánika a železničnou stanicou dostane novú podobu. Zatraktívnia ho umelecké a dizajnové riešenia, vynovený bude aj vstup do podchodu z parku. Informovala o tom trenčianska hovorkyňa Erika Ságová.



"Podchod patrí medzi najfrekventovanejšie pešie trasy v meste. Denne ním prejdú stovky ľudí prichádzajúcich verejnou dopravou. Napriek tomu je tento priestor často vnímaný ako miesto, ktorým treba čo najrýchlejšie prejsť," informovala hovorkyňa.



Projekt Európske hlavné mesto kultúry (EHMK) Trenčín 2026 chce dať pomocou umenia podchodu nový vzhľad. Vyhlásili otvorenú výzvu na prekladanie umeleckých a dizajnových riešení.



"Cieľom je vytvoriť podchod bezpečný, príjemný a vizuálne atraktívny. Zároveň chceme, aby tento priestor reflektoval myšlienku Trenčín 2026 - prebúdzal zvedavosť. Umelecké a dizajnové riešenia budú vybrané prostredníctvom medzinárodnej výzvy, do ktorej sa môžu zapojiť profesionáli na architektúru a dizajn," uviedla manažérka projektu Lívia Gažová s tým, že výzva potrvá do apríla 2025.



Presklenie vstupu do podchodu od hotela urobila radnica ešte v roku 2012, tento rok pribudne presklenie vstupu za viac ako 100.000 eur aj od parku. V roku 2023 mesto odstránilo z podchodu priečky a výklady niekdajších prevádzok. Podchod získal nový strop, elektrickú inštaláciu a osvetlenie.