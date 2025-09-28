< sekcia Ekonomika
Friedrich Merz zvoláva automobilový samit, dôvodom je kríza v odvetví
Nemecký automobilový priemysel bojuje s poklesom predaja, konkurenciou z Číny a prechodom na elektromobilitu.
Autor TASR
Berlín 28. septembra (TASR) - Spolkový kancelár Friedrich Merz zorganizuje automobilový samit, ktorý sa uskutoční 9. októbra. Dôvodom je kríza nemeckého automobilového priemyslu, uviedla agentúra DPA s odvolaním sa na vládne zdroje.
Na samite by sa mali zúčastniť viacerí ministri, premiéri spolkových spolkových krajín, v ktorých hrá automobilový priemysel dôležitú úlohu, veľkí výrobcovia a dodávatelia, ako aj zástupcovia zamestnancov. Merz takéto stretnutie avizoval už po zasadnutí koaličného výboru začiatkom septembra.
Nemecký automobilový priemysel bojuje s poklesom predaja, konkurenciou z Číny a prechodom na elektromobilitu. Ďalším negatívnym faktorom je colný spor s USA. Mnohé firmy zavádzajú úsporné opatrenia a rušia pracovné miesta alebo skracujú pracovné smeny.
Všetky veľké nemecké značky, ako sú Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW, Porsche alebo Audi, zaznamenali v uplynulom období pokles ziskov, niektoré automobilky dokonca výrazné. Dodávateľský koncern Bosch vo štvrtok (25. 9.) oznámil, že zruší ďalších 13.000 pracovných miest.
Na samite by sa mali zúčastniť viacerí ministri, premiéri spolkových spolkových krajín, v ktorých hrá automobilový priemysel dôležitú úlohu, veľkí výrobcovia a dodávatelia, ako aj zástupcovia zamestnancov. Merz takéto stretnutie avizoval už po zasadnutí koaličného výboru začiatkom septembra.
Nemecký automobilový priemysel bojuje s poklesom predaja, konkurenciou z Číny a prechodom na elektromobilitu. Ďalším negatívnym faktorom je colný spor s USA. Mnohé firmy zavádzajú úsporné opatrenia a rušia pracovné miesta alebo skracujú pracovné smeny.
Všetky veľké nemecké značky, ako sú Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW, Porsche alebo Audi, zaznamenali v uplynulom období pokles ziskov, niektoré automobilky dokonca výrazné. Dodávateľský koncern Bosch vo štvrtok (25. 9.) oznámil, že zruší ďalších 13.000 pracovných miest.