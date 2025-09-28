Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Friedrich Merz zvoláva automobilový samit, dôvodom je kríza v odvetví

Na snímke Friedrich Merz. Foto: TASR/AP

Nemecký automobilový priemysel bojuje s poklesom predaja, konkurenciou z Číny a prechodom na elektromobilitu.

Autor TASR
Berlín 28. septembra (TASR) - Spolkový kancelár Friedrich Merz zorganizuje automobilový samit, ktorý sa uskutoční 9. októbra. Dôvodom je kríza nemeckého automobilového priemyslu, uviedla agentúra DPA s odvolaním sa na vládne zdroje.

Na samite by sa mali zúčastniť viacerí ministri, premiéri spolkových spolkových krajín, v ktorých hrá automobilový priemysel dôležitú úlohu, veľkí výrobcovia a dodávatelia, ako aj zástupcovia zamestnancov. Merz takéto stretnutie avizoval už po zasadnutí koaličného výboru začiatkom septembra.

Nemecký automobilový priemysel bojuje s poklesom predaja, konkurenciou z Číny a prechodom na elektromobilitu. Ďalším negatívnym faktorom je colný spor s USA. Mnohé firmy zavádzajú úsporné opatrenia a rušia pracovné miesta alebo skracujú pracovné smeny.

Všetky veľké nemecké značky, ako sú Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW, Porsche alebo Audi, zaznamenali v uplynulom období pokles ziskov, niektoré automobilky dokonca výrazné. Dodávateľský koncern Bosch vo štvrtok (25. 9.) oznámil, že zruší ďalších 13.000 pracovných miest.
