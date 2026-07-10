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Frma E& predá podiel v britskom operátorovi Vodafone Francúzom
Operátor Vodafone sa k predaj podielu ihneď nevyjadril.
Autor TASR
Abú Zabí 10. júla (TASR) - Telekomunikačná skupina Spojených arabských emirátov E& v piatok oznámila, že predá svoj podiel v britskom operátorovi Vodafone za 5,95 miliardy USD (5,2 miliardy eur) rodinnej skupine francúzskeho miliardára Xaviera Niela, čím ukončí svoju investíciu v britskej firme. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Dohoda stanovila cenu akcií Vodafone na 1,124 libry (1,32 eura) za kus, čo je 15-percentná prémia oproti ostatnej uzatváracej cene 0,9776 GBP, uviedla spoločnosť E&. Firma so sídlom v Abú Zabí uviedla, že jej rozhodnutie o odchode z Vodafone odráža „prirodzený vývoj“ jej priorít.
Niel je zakladateľom a majiteľom francúzskej telekomunikačnej firmy Iliad. Iliad Group na žiadosť agentúry Reuters o vyjadrenie hneď nereagovala.
Firma E& konštatovala, že sa už nebude snažiť ovplyvňovať predstavenstvo ani vedenie spoločnosti Vodafone a že jej zástupca v predstavenstve odstúpil z funkcie.
Operátor Vodafone sa k predaj podielu ihneď nevyjadril.
(1 EUR = 1,1435 USD; 1 EUR = 0,85363 GBP)
Dohoda stanovila cenu akcií Vodafone na 1,124 libry (1,32 eura) za kus, čo je 15-percentná prémia oproti ostatnej uzatváracej cene 0,9776 GBP, uviedla spoločnosť E&. Firma so sídlom v Abú Zabí uviedla, že jej rozhodnutie o odchode z Vodafone odráža „prirodzený vývoj“ jej priorít.
Niel je zakladateľom a majiteľom francúzskej telekomunikačnej firmy Iliad. Iliad Group na žiadosť agentúry Reuters o vyjadrenie hneď nereagovala.
Firma E& konštatovala, že sa už nebude snažiť ovplyvňovať predstavenstvo ani vedenie spoločnosti Vodafone a že jej zástupca v predstavenstve odstúpil z funkcie.
Operátor Vodafone sa k predaj podielu ihneď nevyjadril.
(1 EUR = 1,1435 USD; 1 EUR = 0,85363 GBP)