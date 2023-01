Fructopu stúpli náklady na elektrinu osemnásobne

Ostratice 31. januára (TASR) - Ostratickí ovocinári zo spoločnosti Fructop skladujú túto zimu jablká len v jednom z 24 klimatizovaných skladov. Firma musela k tomuto kroku pristúpiť pre zvýšené náklady na energie, účty za elektrickú energiu im stúpli osemnásobne, za plyn takmer desaťnásobne.



"Sme producentom hlavne jahôd, sliviek a jabĺk. Keď chceme jablká predávať celý rok, musia sa skladovať, schladiť na teplotu jeden až dva stupne Celzia," načrtol v utorok pre TASR konateľ spoločnosti Miloš Šebo.



Jablká oberajú podľa neho ovocinári v septembri, maximálne v októbri, často však býva jeseň teplá, rovnako ako minulý rok. "Jablká mali teplotu 20 - 25 stupňov Celzia, my sme ich tak museli schladiť na jeden až dva stupne Celzia, čo spotrebuje veľa elektrickej energie. Samozrejme, pri tej teplote sa potom udržujú až do konečného predaja - do apríla, mája," priblížil.



Kým po minulé roky skladovala firma jablká v 24 boxoch, túto zimu ich má len v jednom, ostatné odstavila pre vysoké náklady na energie.



Ročnú spotrebu elektrickej energie má spoločnosť do 100 megawatthodín (MWh), problémy zaznamenala i pri náraste nákladov za plyn. "Keď sme videli, že jablká nemôžeme skladovať dlhšie a také veľké množstvo, rozhodli sme sa, že časť ich spracujeme, aby nezostali na stromoch. Vyrábame jablčné šťavy a sušené jablká, v tejto súvislosti sme dostali obrovské preddavkové platby na plyn a nedoplatok. Neunikli sme tak z problému elektrickej energie, ale preklopili sme sa do problému plynu," ozrejmil Šebo.



Spoločnosť nespadá do vládneho opatrenia zastropovania cien elektrickej energie a plynu pre malé a stredné podniky, keďže zamestnáva približne 40 ľudí. "Čakáme tak netrpezlivo na výzvu. Hovorí sa, že by mala vyjsť vo februári alebo v marci, bez ďalších financií od štátu totiž budeme mať veľké finančné problémy. Je pre nás tak životne dôležité, aby výzva vyšla, zapojili sme sa do nej a bol z nej efekt," skonštatoval konateľ. Ovocinári podľa neho nemohli vôbec investovať už minulý rok, rovnako tomu bude tak i v tomto roku. "Skôr to je už dnes o prežití a o tom, aby sme udržali zamestnanosť," dodal.