< sekcia Ekonomika
FS aj tento rok zasiela predvyplnené priznania k dani z vozidiel
Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel je potrebné podať a daň zaplatiť najneskôr do 31. januára.
Autor TASR
Bratislava 4. januára (TASR) - Finančná správa (FS) aj tento rok pokračuje v zasielaní predvyplnených daňových priznaní k dani z motorových vozidiel (DzMV) za zdaňovacie obdobie 2025. Projekt bol zavedený v roku 2017 a jeho cieľom je znížiť administratívnu záťaž daňovníkov, informoval hovorca FS Daniel Kováč.
„Predvyplnené daňové priznania dostanú tie daňové subjekty, ktoré majú aktívnu elektronickú schránku na portáli finančnej správy a zároveň podali daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za zdaňovacie obdobie 2024,“ priblížil.
Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel je potrebné podať a daň zaplatiť najneskôr do 31. januára. Keďže posledný deň lehoty pripadá tento rok na sobotu, v súlade s daňovým poriadkom sa posúva na pondelok 2. februára. Daňovníci pritom podávajú daňové priznanie na novom vzore tlačiva, upozornil hovorca.
Automaticky vygenerované priznania nájdu v osobnej internetovej zóne na portáli FS v časti História komunikácie - Prijaté dokumenty. Predvyplnené priznanie obsahuje najmä identifikačné údaje daňovníka, zdaňovacie obdobie, druh daňového priznania a výpočet dane vrátane aktuálnej sadzby. „Ak sa oproti predchádzajúcemu roku nezmenili rozhodujúce skutočnosti, daňovník údaje len skontroluje a daňové priznanie podá,“ doplnil Kováč.
Priznanie k dani z motorových vozidiel sú povinné podať všetky subjekty, ktoré používajú vozidlo evidované v Slovenskej republike na podnikanie. Ak majú povinnú elektronickú komunikáciu s finančnou správou, priznanie podávajú výlučne elektronicky. Ostatné subjekty môžu dokument doručiť aj osobne alebo poštou na príslušný daňový úrad.
„Aj pri predvyplnenom daňovom priznaní je daňovník povinný skontrolovať správnosť údajov a doplniť informácie týkajúce sa zdaňovacieho obdobia 2025, ktoré neboli uvedené v priznaní za predchádzajúci rok, a preto nemohli byť automaticky predvyplnené,“ dodal hovorca.
„Predvyplnené daňové priznania dostanú tie daňové subjekty, ktoré majú aktívnu elektronickú schránku na portáli finančnej správy a zároveň podali daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za zdaňovacie obdobie 2024,“ priblížil.
Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel je potrebné podať a daň zaplatiť najneskôr do 31. januára. Keďže posledný deň lehoty pripadá tento rok na sobotu, v súlade s daňovým poriadkom sa posúva na pondelok 2. februára. Daňovníci pritom podávajú daňové priznanie na novom vzore tlačiva, upozornil hovorca.
Automaticky vygenerované priznania nájdu v osobnej internetovej zóne na portáli FS v časti História komunikácie - Prijaté dokumenty. Predvyplnené priznanie obsahuje najmä identifikačné údaje daňovníka, zdaňovacie obdobie, druh daňového priznania a výpočet dane vrátane aktuálnej sadzby. „Ak sa oproti predchádzajúcemu roku nezmenili rozhodujúce skutočnosti, daňovník údaje len skontroluje a daňové priznanie podá,“ doplnil Kováč.
Priznanie k dani z motorových vozidiel sú povinné podať všetky subjekty, ktoré používajú vozidlo evidované v Slovenskej republike na podnikanie. Ak majú povinnú elektronickú komunikáciu s finančnou správou, priznanie podávajú výlučne elektronicky. Ostatné subjekty môžu dokument doručiť aj osobne alebo poštou na príslušný daňový úrad.
„Aj pri predvyplnenom daňovom priznaní je daňovník povinný skontrolovať správnosť údajov a doplniť informácie týkajúce sa zdaňovacieho obdobia 2025, ktoré neboli uvedené v priznaní za predchádzajúci rok, a preto nemohli byť automaticky predvyplnené,“ dodal hovorca.