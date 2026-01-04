Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 4. január 2026Meniny má Drahoslav
< sekcia Ekonomika

FS aj tento rok zasiela predvyplnené priznania k dani z vozidiel

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - František Iván

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel je potrebné podať a daň zaplatiť najneskôr do 31. januára.

Autor TASR
Bratislava 4. januára (TASR) - Finančná správa (FS) aj tento rok pokračuje v zasielaní predvyplnených daňových priznaní k dani z motorových vozidiel (DzMV) za zdaňovacie obdobie 2025. Projekt bol zavedený v roku 2017 a jeho cieľom je znížiť administratívnu záťaž daňovníkov, informoval hovorca FS Daniel Kováč.

Predvyplnené daňové priznania dostanú tie daňové subjekty, ktoré majú aktívnu elektronickú schránku na portáli finančnej správy a zároveň podali daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za zdaňovacie obdobie 2024,“ priblížil.

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel je potrebné podať a daň zaplatiť najneskôr do 31. januára. Keďže posledný deň lehoty pripadá tento rok na sobotu, v súlade s daňovým poriadkom sa posúva na pondelok 2. februára. Daňovníci pritom podávajú daňové priznanie na novom vzore tlačiva, upozornil hovorca.

Automaticky vygenerované priznania nájdu v osobnej internetovej zóne na portáli FS v časti História komunikácie - Prijaté dokumenty. Predvyplnené priznanie obsahuje najmä identifikačné údaje daňovníka, zdaňovacie obdobie, druh daňového priznania a výpočet dane vrátane aktuálnej sadzby. „Ak sa oproti predchádzajúcemu roku nezmenili rozhodujúce skutočnosti, daňovník údaje len skontroluje a daňové priznanie podá,“ doplnil Kováč.

Priznanie k dani z motorových vozidiel sú povinné podať všetky subjekty, ktoré používajú vozidlo evidované v Slovenskej republike na podnikanie. Ak majú povinnú elektronickú komunikáciu s finančnou správou, priznanie podávajú výlučne elektronicky. Ostatné subjekty môžu dokument doručiť aj osobne alebo poštou na príslušný daňový úrad.

Aj pri predvyplnenom daňovom priznaní je daňovník povinný skontrolovať správnosť údajov a doplniť informácie týkajúce sa zdaňovacieho obdobia 2025, ktoré neboli uvedené v priznaní za predchádzajúci rok, a preto nemohli byť automaticky predvyplnené,“ dodal hovorca.
.

Neprehliadnite

Pellegrini a Raši zablahoželali Schusterovi k jeho 92. narodeninám

SCHUSTER: Želám rodinám, aby ich na Vianoce nerozdeľovala politika

KLIMOVÁ: Prudké reakcie sú príznakom oslabenia psychickej odolnosti

️OTESTUJTE SA: Poznáte známe slovenské pranostiky?