FS: Akcia zameraná na daňové exekúcie v teréne vyniesla 1,25 mil. eur
Autor TASR
Bratislava 29. mája (TASR) - Výsledky aktuálnej týždeň trvajúcej celoslovenskej akcie finančnej správy (FS), zameranej na výkon daňových exekúcií v teréne, predstavujú pre štátny rozpočet prínos v podobe rekordných 1,25 milióna eur. Informoval o tom v piatok hovorca FS Daniel Kováč. Potvrdila sa tak podľa neho opodstatnenosť pôsobenia daňových exekútorov priamo na prevádzkach daňových dlžníkov.
„V rámci dlhodobej stratégie diverzifikácie exekučných nástrojov sa májová akcia zrealizovala u 682 daňových dlžníkov, z toho 163 fyzických a 519 právnických osôb, pričom celková výška odobratej hotovosti dosiahla 525.440 eur,“ vyčíslil hovorca.
Pôsobenie daňových exekútorov v teréne má podľa neho aj preventívny účinok. V mnohých prípadoch totiž motivuje dlžníkov k následnému uhradeniu nedoplatkov s cieľom vyhnúť sa opätovnej návšteve exekútora. „Objem dodatočných úhrad nedoplatkov ako reakcie na návštevu daňových exekútorov presiahol hodnotu 725.900 eur. Celkový prínos celoslovenskej akcie pre štátny rozpočet tak dosiahol 1,25 milióna eur,“ priblížil Kováč.
Z hľadiska regiónov bol podľa neho najúspešnejší Daňový úrad (DÚ) Bratislava, ktorý priniesol najvyššiu celkovú sumu hotovosti vo výške 180.000 eur. Najvyššiu jednorazovú sumu 21.609 eur sa zase podarilo odobrať DÚ Banská Bystrica, ktorý zároveň vykonal najvyšší počet exekúcií v 130 prevádzkach daňových dlžníkov.
Medziročné porovnanie podľa hovorcu potvrdzuje nárast a efektivitu terénnych daňových exekúcií. Kým v rovnakom období roku 2024 finančná správa zexekvovala v troch akciách spolu 813.000 eur v hotovosti, v roku 2025 táto suma vzrástla na 906.000 eur. „Celková výška odobratej hotovosti v troch akciách za rok 2026 dosiahla rekordných 1,38 milióna eur, čo v porovnaní s rokom 2024 predstavuje nárast takmer o 70 % a medziročne o viac ako 52 %, teda o viac ako 475.000 eur,“ vyčíslil Kováč.
Významný rast podľa neho zaznamenali aj dodatočné úhrady nedoplatkov. Ich objem sa medziročne zvýšil o viac ako 528.000 eur alebo 48 % a v roku 2026 dosiahol 1,62 milióna eur. Výrazne sa zvýšil aj počet navštívených subjektov. Kým v minulom roku FS navštívila 1365 subjektov, v tomto roku ich bolo 2471, čo predstavuje medziročný nárast o vyše 81 %.
