Finančná správa chce inštalovať kamery na pohraničné priechody

Bratislava 2. marca (TASR) – Finančná správa (FS) SR hľadá dodávateľa kamerových systémov, ktoré by jej na hraničných priechodoch Vyšné Nemecké, Ubľa a železničných hraničných priechodoch Čierna nad Tisou a Maťovce umožnili automaticky rozpoznávať evidenčné čísla áut, identifikačné čísla vagónov a identifikačné čísla prepravných kontajnerov. Cena kamerových systémov by mala byť približne 898.809 eur bez dane z pridanej hodnoty. Vyplýva to z informácie zverejnenej v pondelok vo Vestníku verejného obstarávania.



FS požaduje od dodávateľa kamerových systémov okrem iného aj certifikát systému manažérstva kvality, certifikát systému manažérstva proti korupcii a certifikát systému manažérstva bezpečnosti informácií. Záujemcovia o túto zákazku tiež musia preukázať, že v posledných troch rokoch zrealizovali dodávku rovnakého alebo podobného charakteru v hodnote minimálne 200.000 eur. Firmy musia svoje ponuky predložiť do 6. apríla a jediným kritériom na ich vyhodnotenie bude cena.