FS: Čoskoro začne fungovať celoeurópsky kontrolný systém na dovoz

Bratislava 8. marca (TASR) - Poštové služby a expresní leteckí prepravcovia sa od 15. marca musia pripojiť na kontrolný systém pre dovoz – ICS2 (Import Control System). Európska únia ním posilňuje obranu voči dovozu nebezpečného či nelegálneho tovaru na jej územie. Colné orgány musia ešte predtým, ako zásielky prídu na hranice únie, dostať o nich všetky potrebné údaje. Ďalšia fáza bude nasledovať od 1. marca 2023, keď sa k systému bude musieť pripojiť všeobecná letecká nákladná doprava. Tretia fáza, v ktorej je zahrnutá železničná, cestná a námorná doprava, príde od 1. marca 2024. V pondelok o tom informovala Finančná správa (FS) SR.



V systéme sa budú zhromažďovať a analyzovať všetky údaje o tovare ešte predtým, ako príde na hranice EÚ. "Colné orgány vrátane finančnej správy tak budú môcť dôkladne preveriť, či zásielky prichádzajúce z tretích krajín nepredstavujú bezpečnostné a ochranné riziko. Takto môžu včas a lepšie identifikovať napr. dovoz zbraní, výbušnín, tovaru dvojakého použitia, biologického, chemického, rádiologického čí nukleárneho materiálu," uviedla Drahomíra Adamčíková z komunikačného oddelenia FS.



Obchodníci a prepravcovia sa budú na systém pripájať v troch fázach. V prvej sú to spomínané poštové služby a expresné spoločnosti v oblasti leteckej dopravy, pri ktorých môže podľa Adamčíkovej cielená analýza pomôcť objaviť napríklad úkryt improvizovaného výbušného zariadenia alebo zápalného zariadenia v prepravovanom tovare ešte pred naložením tovaru do dopravného prostriedku v treťom štáte. Expresným dopravcom a poštovým operátorom so sídlom v EÚ sa rušia súčasné výnimky na podávanie predbežných colných vyhlásení (PCV). Pred príchodom tovaru na prvý bod vstupu na colné územie únie bude potrebné poskytnúť úplné údaje PCV.



Ak prepravcovia nepripravia aktualizáciu svojich IT systémov a neprispôsobia svoje obchodné procesy, môže im byť náklad na hraniciach EÚ pozastavený, colné vyhlásenia budú zamietnuté a tovar zostane nepreclený. Takisto sa vystavujú uloženiu sankcií za nedodržania colných predpisov.