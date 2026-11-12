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Daňové príjmy štátu vzrástli v októbri medziročne o 1,38 mld. eur
Oproti plánu však plnenie daňových príjmov zaostáva, keď dosiahlo 97,2 % rozpočtovanej úrovne.
Autor TASR
Bratislava 12. novembra (TASR) - Daňové príjmy štátneho rozpočtu boli ku koncu októbra tohto roka medziročne vyššie o 1,38 miliardy eur, čo predstavuje rast o 8,3 %. Najvýraznejšie k tomu prispeli vyššie výnosy z dane z pridanej hodnoty (DPH) a dane z príjmov právnických osôb. Informoval o tom vo štvrtok hovorca finančnej správy (FS) Daniel Kováč. Oproti plánu však plnenie daňových príjmov zaostáva, keď dosiahlo 97,2 % rozpočtovanej úrovne.
„Vývoj daňových príjmov za prvých desať mesiacov roka ukazuje pokračujúci medziročný rast. Štátny rozpočet získal medziročne o takmer 1,4 miliardy eur viac, pričom najvýraznejšie sa zvýšili príjmy z DPH a dane z príjmov právnických osôb. Výnos daní vyberaných daňovými úradmi vzrástol takmer o pätinu. Našou prioritou zostáva zodpovedné plnenie úloh finančnej správy, podpora dobrovoľného plnenia daňových povinností a efektívny výber daní v prospech verejných financií,“ zhodnotil prezident FS Jozef Kiss.
Finančná správa podľa neho eviduje pozitívne výsledky pri viacerých druhoch daní v porovnaní so schváleným rozpočtom. Daň z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti priniesla o 80,7 milióna eur viac, ako sa predpokladalo. K vyššiemu výnosu prispela úprava daňového bonusu a zavedenie tretej a štvrtej sadzby dane od začiatku roka 2026.
Nad rozpočtom sa pohybujú aj spotrebné dane, ktoré priniesli o 53,6 milióna eur viac. Najvýraznejšie k tomu prispel vyšší výber spotrebnej dane z minerálnych olejov o 21,3 milióna eur a spotrebnej dane z tabakových výrobkov o 38,3 milióna eur. Vyššie príjmy zaznamenala aj daň vyberaná zrážkou, ktorej výnos prekročil rozpočet o 25,6 milióna eur, vyčíslil hovorca.
Celkové plnenie daňových príjmov štátneho rozpočtu k 31. októbru však dosiahlo iba 97,2 % rozpočtovanej úrovne. V porovnaní s plánom tak príjmy zaostávajú o 526,3 milióna eur.
„Na tento výsledok vplýva aj využitie takzvaného systémového automatu pri prevode podielu dane z príjmov fyzických osôb samosprávam. Od mája 2026 boli obciam a vyšším územným celkom poukázané vyššie podielové dane v objeme 159,8 milióna eur. Zostávajúcich 79,8 milióna eur sa bude kompenzovať v novembri a decembri, čo by malo prispieť k zlepšeniu plnenia štátneho rozpočtu do konca roka,“ vysvetlil Kováč.
Najväčšie zaostávanie za rozpočtom eviduje DPH, ktorej výnos je nižší o 298,9 milióna eur. Hoci výber DPH medziročne vzrástol o 985,8 milióna eur, rozpočet podľa hovorcu počítal s vyššou dynamikou rastu.
Nižšie ako rozpočtované príjmy vykazuje aj daň z príjmov právnických osôb, ktorá zaostáva o 142,5 milióna eur. Výnos ovplyvnilo najmä určenie preddavkov inak pre daňovníkov, ktorí predpokladajú nižšiu daňovú povinnosť za rok 2026. Za rozpočtom zaostáva aj osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach, a to o 67,5 milióna eur.
„Vývoj daňových príjmov za prvých desať mesiacov roka ukazuje pokračujúci medziročný rast. Štátny rozpočet získal medziročne o takmer 1,4 miliardy eur viac, pričom najvýraznejšie sa zvýšili príjmy z DPH a dane z príjmov právnických osôb. Výnos daní vyberaných daňovými úradmi vzrástol takmer o pätinu. Našou prioritou zostáva zodpovedné plnenie úloh finančnej správy, podpora dobrovoľného plnenia daňových povinností a efektívny výber daní v prospech verejných financií,“ zhodnotil prezident FS Jozef Kiss.
Finančná správa podľa neho eviduje pozitívne výsledky pri viacerých druhoch daní v porovnaní so schváleným rozpočtom. Daň z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti priniesla o 80,7 milióna eur viac, ako sa predpokladalo. K vyššiemu výnosu prispela úprava daňového bonusu a zavedenie tretej a štvrtej sadzby dane od začiatku roka 2026.
Nad rozpočtom sa pohybujú aj spotrebné dane, ktoré priniesli o 53,6 milióna eur viac. Najvýraznejšie k tomu prispel vyšší výber spotrebnej dane z minerálnych olejov o 21,3 milióna eur a spotrebnej dane z tabakových výrobkov o 38,3 milióna eur. Vyššie príjmy zaznamenala aj daň vyberaná zrážkou, ktorej výnos prekročil rozpočet o 25,6 milióna eur, vyčíslil hovorca.
Celkové plnenie daňových príjmov štátneho rozpočtu k 31. októbru však dosiahlo iba 97,2 % rozpočtovanej úrovne. V porovnaní s plánom tak príjmy zaostávajú o 526,3 milióna eur.
„Na tento výsledok vplýva aj využitie takzvaného systémového automatu pri prevode podielu dane z príjmov fyzických osôb samosprávam. Od mája 2026 boli obciam a vyšším územným celkom poukázané vyššie podielové dane v objeme 159,8 milióna eur. Zostávajúcich 79,8 milióna eur sa bude kompenzovať v novembri a decembri, čo by malo prispieť k zlepšeniu plnenia štátneho rozpočtu do konca roka,“ vysvetlil Kováč.
Najväčšie zaostávanie za rozpočtom eviduje DPH, ktorej výnos je nižší o 298,9 milióna eur. Hoci výber DPH medziročne vzrástol o 985,8 milióna eur, rozpočet podľa hovorcu počítal s vyššou dynamikou rastu.
Nižšie ako rozpočtované príjmy vykazuje aj daň z príjmov právnických osôb, ktorá zaostáva o 142,5 milióna eur. Výnos ovplyvnilo najmä určenie preddavkov inak pre daňovníkov, ktorí predpokladajú nižšiu daňovú povinnosť za rok 2026. Za rozpočtom zaostáva aj osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach, a to o 67,5 milióna eur.