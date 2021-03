FS: Daňové priznanie k dani z príjmov podalo takmer 400.000 daňovníkov

Bratislava 22. marca (TASR) – Desať dní pred vypršaním termínu na podanie daňového priznania k dani z príjmu za minulý rok si túto povinnosť splnilo 394.217 daňovníkov, pričom viac ako polovica z nich podala daňové priznanie elektronicky. Zvyšok tvoria buď oznámenia o odklade, alebo si klienti nechávajú splnenie svojej povinnosti na poslednú chvíľu, informovala v pondelok hovorkyňa Finančnej správy (FS) SR Martina Rybanská. Finančná správa ročne príjme vyše 1,2 milióna daňových priznaní.



Daňové priznanie k dani z príjmov musia daňovníci podať a daň aj zaplatiť do 31. marca tohto roka. Ak daňovník nestihne alebo nemôže podať daňové priznanie pre pandémiu nového koronavírusu, musí FS oznámiť predĺženie lehoty. Klienti, ktorí s finančnou správou doteraz komunikujú v papierovej forme, môžu v tomto roku oznámiť predĺženie lehoty aj e-mailom na adresu podnety@financnasprava.sk. "Samozrejme, naďalej platí, že oznámenie môže daňovník doručiť aj prostredníctvom pošty, kuriérom či doniesť na daňový úrad osobne," uviedla Rybanská.



Ponechať posunutia lehoty na podanie daňového priznania na individuálnom rozhodnutí daňovníkov považuje FS za najlepšie možné riešenie. Plošné zákonné posunutie lehoty pre všetkých by spôsobilo neskoršie vracanie preplatkov nárokovaných v podanom daňovom priznaní, nutnosť platenia vyšších preddavkov na základe dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie až do uplynutia posunutej lehoty na podanie daňového priznania pre podnikateľov či plošné neskoršie poukázanie prostriedkov z asignácie dvoch percent dane neziskovým organizáciám.



Daňový subjekt, ktorý má povinnosť komunikovať s finančnou správou elektronicky, podáva oznámenie cez všeobecné podanie na portáli FS. "Parlament by však mal v utorok (23. 3.) rokovať aj o rozšírení zjednodušeného oznámenia emailom aj pre povinne elektronicky komunikujúcich klientov," pripomenula Rybanská.