FS: Daňovníci môžu darovať 2 % z daní neziskovým organizáciám

Bratislava 26. marca (TASR) - Daňovníci majú aj tento rok možnosť darovať 2 % zo svojich daní neziskovým organizáciám, občianskym združeniam či nadáciám. Fyzické a právnické osoby, ktoré podávajú daňové priznanie, tak môžu urobiť priamo v daňovom priznaní, informoval v utorok vedúci komunikačného oddelenia finančnej správy (FS) Radoslav Kozák.



Fyzické osoby, ktorým zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti a vystavil príslušné potvrdenie, predložia daňovému úradu vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane, ktoré je na samostatnom tlačive spolu s týmto potvrdením. Termín predloženia je do 30. apríla. "Vyhlásenie je možné podať iba na štruktúrovanom tlačive určenom finančnou správou, ktoré nájdu daňovníci na portáli finančnej správy v Katalógu formulárov," priblížil Kozák.



Fyzická osoba, ktorá podáva daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023, v ňom môže vyhlásiť, že podiel zaplatenej dane do výšky 2 % sa má poukázať určenému prijímateľovi. Ak v roku 2023 vykonávala dobrovoľnícku činnosť v rozsahu najmenej 40 hodín, môže poukázať aj 3 % dane. V takomto prípade je daňovník povinný doložiť aj písomné potvrdenie. Fyzická osoba môže darovať 2 % alebo 3 % len jednému prijímateľovi, pričom suma musí byť najmenej 3 eurá.



Právnická osoba je za bežných okolností oprávnená v daňovom priznaní vyhlásiť, že určeným prijímateľom sa má poukázať podiel do výšky 1 % zaplatenej dane. "V prípade splnenia podmienky darovania 0,5 % zaplatenej dane na verejnoprospešný účel, môže prostredníctvom daňového priznania poukázať 2 % dane. Právnické osoby môžu poukázať 1 % (2 %) aj viacerým prijímateľom, každému však najmenej 8 eur," vyčíslil Kozák.



Pri vypĺňaní daňového priznania, resp. vyhlásenia na portáli FS je zabezpečené prepojenie na Zoznam prijímateľov z Notárskej komory SR a výber zvoleného prijímateľa do príslušného riadku daňového dokumentu. "Daňovníkom, ktorí vypĺňajú daňové dokumenty ručne, finančná správa odporúča, aby si vopred preverili, či sa napríklad nezisková organizácia, nadácia alebo občianske združenie nachádza v Zozname prijímateľov - Notárskom centrálnom registri určených právnických osôb, ktorý vedie Notárska komora SR a je verejne dostupný na stránke www.notar.sk, ako aj na portáli finančnej správy," doplnil Kozák.



Za zdaňovacie obdobie 2022 získali občianske združenia, neziskové organizácie či nadácie zo zaplatenej dane právnických a fyzických osôb viac ako 100 miliónov eur. Podporiť činnosť týchto subjektov sa rozhodlo viac ako 970.000 daňovníkov.