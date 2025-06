Finančná správa: Dane je možné uhrádzať platobnou kartou cez portál

Bratislava 27. júna (TASR) - Klienti Finančnej správy (FS) môžu uhrádzať 15 druhov daní platobnou kartou cez Portál finančnej správy (PFS). FS týmto spôsobom zvyšuje klientom komfort pri plnení si daňových povinností. Takýto spôsob platby je maximálne bezpečný, pohodlný a okamžite zrealizovaný. Uviedol to Daniel Kováč z komunikačného oddelenia FS.



Pripomenul, že FS v spolupráci so Štátnou pokladnicou spustila pred viac ako dvomi rokmi do ostrej prevádzky online úhradu 15 druhov daní cez PFS. Išlo o významný míľnik v procese digitalizácie služieb štátu, ktorého snahou je neustále rozširovať možnosti elektronických platieb za služby verejného sektora občanom i právnickým osobám.



Zdôraznil, že platba kartou prináša daňovníkom viaceré výhody. Oproti platbe cez internet banking je realizácia daným spôsobom pohodlnejšia a uskutoční sa okamžite. O úspešne uskutočnenej platbe príde daňovníkovi spätná väzba. Okrem toho je takáto platba maximálne bezpečná a zaistená autentizáciou.



Spresnil, že úhradu je možné realizovať cez PFS prostredníctvom platobnej karty, využitím Google Pay, Apple Pay, alebo prenesením platobných údajov do internetbankingu vybraných bánk. Stačí kliknutím na tlačidlo „Zaplatiť“. Všetky dôležité informácie k úhrade daní kartou vrátane manuálu ako platbu uskutočniť sú dostupné na PFS v dokumente Používanie platobných kariet na úhrady v OIZ PFS.



Dodal, že okrem daní je možné platobnou kartou uhrádzať aj správne poplatky priamo z elektronickej schránky na Ústrednom portáli verejnej správy (ÚPVS). Novelou zákona o správnych poplatkoch s účinnosťou od 1. apríla 2024 sa zmenili sadzby vybraných služieb poskytovaných FS. Na využitie tejto novej funkčnosti je potrebné, aby mal klient aktivovanú schránku na ÚPVS. Celkovo sa to týka 32 poskytovaných služieb.