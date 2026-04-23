Daňovníkom zostáva na poukázanie 2 % z dane už iba niekoľko dní
Zamestnanci môžu podiel dane poukázať prostredníctvom samostatného vyhlásenia, ku ktorému musia priložiť potvrdenie o zaplatení dane od zamestnávateľa.
Autor TASR
Bratislava 23. apríla (TASR) - Daňovníkom sa kráti čas na poukázanie podielu zaplatenej dane za rok 2025. Finančná správa (FS) SR upozornila, že vyhlásenie je potrebné podať najneskôr do 30. apríla 2026, inak nárok na poukázanie 2 % (prípadne 3 %) zaniká. V štvrtok o tom informovala FS.
Zamestnanci môžu podiel dane poukázať prostredníctvom samostatného vyhlásenia, ku ktorému musia priložiť potvrdenie o zaplatení dane od zamestnávateľa. Podiel je možné nasmerovať buď neziskovej organizácii, alebo aj rodičovi, ktorý spĺňa zákonom stanovené podmienky. V takom prípade je suma poukázaná Sociálnou poisťovňou, ktorá ju vyplatí spolu s dôchodkom.
Finančná správa zdôraznila, že daňovníci musia uviesť všetkých prijímateľov na jednom tlačive a použiť aktuálne formuláre. Zároveň odporúča overiť, či je vybraný prijímateľ zapísaný v zozname Notárskej komory SR, inak nárok na poukázanie zanikne. Pri poukázaní 3 % je navyše potrebné doložiť potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti v rozsahu najmenej 40 hodín.
Minimálna suma, ktorú je možné poukázať, sú tri eurá. Podiel sa ráta zo zaplatenej dane po odpočítaní daňových bonusov. Finančná správa preto vyzýva daňovníkov, aby si pred podaním vyhlásenia dôkladne skontrolovali všetky údaje, keďže neúplné alebo nečitateľné podanie môže znemožniť prevod financií.
