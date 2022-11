FS daňovníkov upozorňuje na nesprávne odvedený daňový bonus na dieťa

Bratislava 25. novembra (TASR) - Finančná správa (FS) SR preverila vybrané rodičovské páry, u ktorých identifikovala dvojnásobné uplatnenie daňového bonusu (DB). Priemerne ide o chybu vo výške 1237 eur na rodičovský pár. Viac ako 3000 daňovníkov preto dostane v nadchádzajúcich dňoch listy, v ktorých ich finančná správa upozorní na nesprávne uplatnený daňový bonus na vyživované dieťa za roky 2018, 2019 a 2020. V prípade nezrovnalostí majú do konca kalendárneho roka čas na podanie daňového priznania a zaplatenie vzniknutého rozdielu na dani z príjmu, informovala v piatok FS.



"Cieľom finančnej správy je prostredníctvom tejto aktivity pôsobiť na daňovníkov aj preventívne. Finančná správa totiž eviduje aj prípady zneužívania vo forme deklarovania fiktívnych zamestnaneckých pomerov zo zahraničia a uplatňovania daňového bonusu na Slovensku," priblížila hovorkyňa FS Martina Rybanská.



Listy sú rozdelené do dvoch typov. Prvý je pre tých, kde si daňový bonus uplatnil iba jeden rodič. Buď ho vyplatil zamestnávateľ matke, alebo otcovi a v rovnakej výške aj správca dane na základe podaného daňového priznania k dani z príjmu fyzických osôb. Druhý typ listu je určený pre tých rodičov, ktorí si DB uplatnili obaja. Upozornenie dostane otec. Finančná správa pripomenula, že na uplatnenie DB má právo len jeden z rodičov, a to ten, s ktorým žilo dieťa v spoločnej domácnosti a súčasne splnil aj ďalšie podmienky ustanovené zákonom.



Rodič, ktorý si uplatnil daňový bonus neoprávnene, musí podľa Rybanskej podať riadne alebo dodatočné daňové priznanie. Potrebné je ho podať osobne na príslušnom daňovom úrade, poštou na ľubovoľnej pobočke alebo elektronicky.