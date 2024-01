FS: Daňový bonus na dieťa si neoprávnene uplatnilo takmer 6000 ľudí

Bratislava 30. januára (TASR) - Daňový bonus (DB) na vyživované dieťa za rok 2022 si uplatnilo nesprávne takmer 6000 daňovníkov. Na zaplatenie rozdielu na dani z príjmov a na podanie daňového priznania majú čas do konca februára. Informoval o tom v utorok vedúci komunikačného oddelenia Finančnej správy (FS) Radoslav Kozák.



"Ide o 5900 daňovníkov a odhadovaná suma nesprávne uplatneného daňového bonusu je v hodnote 3,3 milióna eur. Tieto osoby dostanú v nasledujúcich dňoch listy s informáciou, že DB na vyživované dieťa za zdaňovacie obdobie 2022 si pravdepodobne uplatnili vo vyššej sume ako ustanovuje zákon. Najneskôr do 29. februára tohto roka majú čas na to, aby podali daňové priznanie a zaplatili vzniknutý rozdiel na dani z príjmov," uviedol Kozák.



Prvý typ listu je podľa FS pre tých, ktorým bonus vyplatil zamestnávateľ a podali daňové priznanie, pričom túto sumu vyplatenú zamestnávateľom v daňovom priznaní neuviedli. "Druhý typ listu je určený pre rodičov - keď si daňový bonus na to isté dieťa a za to isté obdobie uplatnili dve osoby. List bude poslaný len jednému z dvojice," dodal vedúci komunikačného oddelenia.



Rodič, ktorý si uplatnil DB neoprávnene, musí podať riadne alebo dodatočné daňové priznanie. Ako uviedol Kozák, je potrebné ho podať osobne na príslušnom daňovom úrade, poštou na ľubovoľnej pobočke alebo elektronicky. E-formulár sa nachádza na portáli FS.



"Predchádzajúca listová akcia zameraná na uplatňovanie DB na vyživované dieťa priniesla do štátneho rozpočtu 700.000 eur. Zaslanie listu v porovnaní s osobami, ktoré list nedostali, zvýšilo mieru reakcie o 31 percentuálnych bodov pri nesprávnom uplatnení jedným rodičom, resp. 35 percentuálnych bodov pri uplatnení dvoma rodičmi," uzavrel Kozák.