FS: Dovoz mäsa a mliečnych výrobkov z Ukrajiny je zakázaný

Michalovce 25. augusta (TASR) - Príslušníci finančnej správy (FS) z Colného úradu Michalovce zaistili v júli na hraničnom priechode Vyšné Nemecké 320 kilogramov rôznych druhov ovocia a zeleniny, 27 kusov rastlín a sadeníc kvetov a stromov, 152,7 kilogramu mäsa a mäsových výrobkov a 45 kilogramov mliečnych výrobkov. Zaistený tovar neskôr FS zlikviduje na náklady cestujúcich, ktorí ho prevážali. FS preto pripomína, že dovoz mäsa a mliečnych výrobkov z Ukrajiny je zakázaný. TASR o tom informovala hovorkyňa Colného úradu Michalovce Jana Nimrichterová.



"Neobchodný dovoz tovaru rastlinného charakteru na územie EÚ z tretích krajín je v zmysle platnej legislatívy zakázaný. Rovnako aj dovoz prípravkov na ochranu rastlín pre osobnú spotrebu. Prísny zákaz platí i pre dovoz mäsa, mlieka a výrobkov z nich, okrem sušeného dojčenského mlieka či špeciálnych potravín potrebných zo zdravotných dôvodov v množstve dvoch kilogramov," ozrejmila s tým, že FS preto cestujúcim odporúča vopred si overiť, či tovar, ktorý si plánujú doviezť, nepodlieha zákazom, obmedzeniam alebo limitom. Nezákonným dovozom tovaru nielen z Ukrajiny, ale aj z iných tretích krajín, sa môžu dopustiť colného priestupku alebo trestného činu, za ktorý hrozí postih vo forme pokuty, neprepustenia, zaistenia alebo zhabania tovaru, prípadne iný trest. "Vyhnú sa tak prípadným problémom a neplánovanému zdržaniu sa na hranici," doplnila Nimrichterová.



Ako ozrejmila, povolený je dovoz pečiva, cukroviniek, čokolády, potravinových doplnkov v balení pre konečného spotrebiteľa, cestovín nemiešaných s mäsovým výrobkom, ani ním neplnených. Pri mede, mušliach a slimákoch platí limit do dvoch kilogramov. "Takýto príležitostne dovážaný tovar má byť určený pre osobnú spotrebu cestujúceho alebo ako dar jeho blízkym, a tomu má zodpovedať aj jeho množstvo," dodala Nimrichterová s tým, že v cestnej a železničnej doprave nesmie celková hodnota tovaru dovážaného dospelou osobou presiahnuť sumu 300 eur, v prípade osoby do 15 rokov je to suma 150 eur.