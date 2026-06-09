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Finančná správa: Elektronická fakturácia má priniesť menej chýb
Prínosy elektronickej fakturácie potvrdzujú aj analýzy Európskej komisie (EK) a skúsenosti zo zahraničia.
Autor TASR
Bratislava 9. júna (TASR) - Strácajúce sa faktúry, opakované prepisovanie údajov a zbytočná administratíva sú problémami, s ktorými sa firmy stretávajú každý deň. Elektronická fakturácia ako súčasť celoeurópskej modernizácie systému dane z pridanej hodnoty (DPH) ich má pomôcť odstrániť, informoval v utorok hovorca finančnej správy (FS) Daniel Kováč. Na Slovensku bude povinná pre zákonom určených podnikateľov od 1. januára 2027.
„Elektronická fakturácia nie je slovenskou novinkou. Ide o súčasť celoeurópskej modernizácie systému DPH, ktorú postupne zavádzajú členské štáty Európskej únie (EÚ). Slovensko sa tak zaradí medzi krajiny, ktoré nahrádzajú papierové a PDF faktúry modernou výmenou štruktúrovaných elektronických dát,“ zdôraznil Kováč. Rovnaký princíp už podľa neho využíva napríklad Belgicko. Základom systému je sieť Peppol, medzinárodný štandard umožňujúci bezpečnú výmenu elektronických faktúr a ďalších obchodných dokumentov.
Slovenskí podnikatelia vystavia každý rok viac ako 100 miliónov faktúr, vyčíslil hovorca. Približne 60 % z nich je však uhradených po dátume splatnosti a približne pätina sa stále spracúva v papierovej forme. K oneskoreným úhradám pritom podľa Kováča často prispieva aj spôsob doručovania a spracovania faktúr, ktoré sa môžu stratiť v e-mailovej komunikácii, alebo sa k príjemcovi nedostanú včas.
Aj keď si mnohí podnikatelia pod pojmom elektronická faktúra stále predstavujú PDF dokument zaslaný e-mailom, v tomto prípade ide len o digitálnu podobu papierového dokladu, s ktorou musia pracovať ľudia na oboch stranách. V praxi sa navyše tie isté údaje často zadávajú opakovane, teda pri vystavení dokladu, jeho zaúčtovaní, spracovaní na strane odberateľa, či pri plnení daňových povinností. „Pri klasickom spracovaní faktúr tak vznikajú viaceré miesta, kde môže dôjsť k chybe alebo nesúladu údajov. Preklepy v identifikačných údajoch či číslach dokladov následne spôsobujú zbytočné nezrovnalosti a dodatočné preverovanie,“ upozornil Kováč.
Zdôraznil, že elektronická fakturácia funguje odlišne. Údaje sa prenášajú v štruktúrovanej podobe, ktorú dokážu účtovné programy automaticky načítať a spracovať. Prostredníctvom certifikovaných digitálnych poštárov a zabezpečenej siete Peppol sa prenášajú priamo zo systému dodávateľa do systému odberateľa. Obe strany sú overené a systém poskytuje potvrdenie o doručení.
„Ide o významný krok k modernejšiemu a efektívnejšiemu podnikateľskému prostrediu. Finančná správa od roku 2024 postupne buduje technickú aj legislatívnu infraštruktúru elektronickej fakturácie a zároveň pripravuje podnikateľské prostredie na jej zavedenie tak, aby bol prechod na nový systém čo najplynulejší a podnikatelia mali dostatok času oboznámiť sa s novým štandardom ešte pred jeho povinným zavedením,“ priblížil generálny riaditeľ sekcie IT finančnej správy Stanislav Pavlovič.
Prínosy elektronickej fakturácie potvrdzujú aj analýzy Európskej komisie (EK) a skúsenosti zo zahraničia. Prechod na elektronickú výmenu faktúr môže podľa nich znížiť náklady na spracovanie dokladov o 70 %, skrátiť čas potrebný na ich spracovanie o viac ako polovicu a slovenskému podnikateľskému prostrediu priniesť úspory odhadované na desiatky miliónov eur ročne. „Významným prínosom bude aj postupné odbúravanie administratívnych povinností. Po plnom nábehu systému sa totiž počíta so zrušením kontrolného výkazu,“ doplnil Kováč.
„Elektronická fakturácia nie je slovenskou novinkou. Ide o súčasť celoeurópskej modernizácie systému DPH, ktorú postupne zavádzajú členské štáty Európskej únie (EÚ). Slovensko sa tak zaradí medzi krajiny, ktoré nahrádzajú papierové a PDF faktúry modernou výmenou štruktúrovaných elektronických dát,“ zdôraznil Kováč. Rovnaký princíp už podľa neho využíva napríklad Belgicko. Základom systému je sieť Peppol, medzinárodný štandard umožňujúci bezpečnú výmenu elektronických faktúr a ďalších obchodných dokumentov.
Slovenskí podnikatelia vystavia každý rok viac ako 100 miliónov faktúr, vyčíslil hovorca. Približne 60 % z nich je však uhradených po dátume splatnosti a približne pätina sa stále spracúva v papierovej forme. K oneskoreným úhradám pritom podľa Kováča často prispieva aj spôsob doručovania a spracovania faktúr, ktoré sa môžu stratiť v e-mailovej komunikácii, alebo sa k príjemcovi nedostanú včas.
Aj keď si mnohí podnikatelia pod pojmom elektronická faktúra stále predstavujú PDF dokument zaslaný e-mailom, v tomto prípade ide len o digitálnu podobu papierového dokladu, s ktorou musia pracovať ľudia na oboch stranách. V praxi sa navyše tie isté údaje často zadávajú opakovane, teda pri vystavení dokladu, jeho zaúčtovaní, spracovaní na strane odberateľa, či pri plnení daňových povinností. „Pri klasickom spracovaní faktúr tak vznikajú viaceré miesta, kde môže dôjsť k chybe alebo nesúladu údajov. Preklepy v identifikačných údajoch či číslach dokladov následne spôsobujú zbytočné nezrovnalosti a dodatočné preverovanie,“ upozornil Kováč.
Zdôraznil, že elektronická fakturácia funguje odlišne. Údaje sa prenášajú v štruktúrovanej podobe, ktorú dokážu účtovné programy automaticky načítať a spracovať. Prostredníctvom certifikovaných digitálnych poštárov a zabezpečenej siete Peppol sa prenášajú priamo zo systému dodávateľa do systému odberateľa. Obe strany sú overené a systém poskytuje potvrdenie o doručení.
„Ide o významný krok k modernejšiemu a efektívnejšiemu podnikateľskému prostrediu. Finančná správa od roku 2024 postupne buduje technickú aj legislatívnu infraštruktúru elektronickej fakturácie a zároveň pripravuje podnikateľské prostredie na jej zavedenie tak, aby bol prechod na nový systém čo najplynulejší a podnikatelia mali dostatok času oboznámiť sa s novým štandardom ešte pred jeho povinným zavedením,“ priblížil generálny riaditeľ sekcie IT finančnej správy Stanislav Pavlovič.
Prínosy elektronickej fakturácie potvrdzujú aj analýzy Európskej komisie (EK) a skúsenosti zo zahraničia. Prechod na elektronickú výmenu faktúr môže podľa nich znížiť náklady na spracovanie dokladov o 70 %, skrátiť čas potrebný na ich spracovanie o viac ako polovicu a slovenskému podnikateľskému prostrediu priniesť úspory odhadované na desiatky miliónov eur ročne. „Významným prínosom bude aj postupné odbúravanie administratívnych povinností. Po plnom nábehu systému sa totiž počíta so zrušením kontrolného výkazu,“ doplnil Kováč.