FS: Firmy odviedli za rok 2021 na dani z príjmu medziročne o 18 % viac

Bratislava 20. júla (TASR) - Za minulý rok odviedli firmy do štátneho rozpočtu daň vo výške 3,2 miliardy eur. V porovnaní s rokmi 2020 a 2019 ide o nárast na úrovni pol miliardy eur, teda 18,2 %. Najviac sa vlani darilo priemyselným spoločnostiam, veľkoobchodu, maloobchodu, finančným či poisťovacím firmám. V stredu o tom informovala Finančná správa (FS) SR.



"Z daňových priznaní k dani z príjmov právnických osôb podaných k 30. júnu vyplýva, že firmy priznali za zdaňovacie obdobie roku 2021 celkovú daň vo výške 3,2 miliardy eur. V porovnaní s rokmi 2019 aj 2020 to predstavuje nominálny nárast o takmer pol miliardy eur, čiže 18,2 %," uviedla hovorkyňa FS Martina Rybanská. V minulom roku sa najviac darilo firmám v priemyselnej výrobe a v maloobchode či veľkoobchode. Finančná správa eviduje nominálny medziročný rast o 186 miliónov eur alebo o 35 % v odvetví priemysel a o 108 miliónov eur alebo o 22,5 % vo veľkoobchode a maloobchode.



Výrazne vyššiu daň medziročne priznali aj spoločnosti z finančného sektora, podnikajúce v oblasti nehnuteľností či odborných činností. Uvedené čísla však podľa Rybanskej nie sú konečné. Finančná správa očakáva ďalší nárast priznanej dane z príjmu právnických osôb vzhľadom na to, že viaceré spoločnosti s príjmami zo zahraničia majú termín podania daňového priznania k dani z príjmov do konca septembra.