FS: Jednotné technické riešenie má zjednodušiť elektronickú fakturáciu
Bratislava 19. februára (TASR) - Zjednotiť spôsob, akým budú firmy na Slovensku posielať a prijímať elektronické faktúry, je hlavným cieľom technického riešenia SAPI-SK. Pripravila ho finančná správa (FS) v spolupráci s odborníkmi zo siete Peppol a popredných technologických spoločností, informoval vo štvrtok hovorca FS Daniel Kováč s tým, že používanie tohto riešenia je dobrovoľné. Elektronická fakturácia začne na Slovensku fungovať od začiatku budúceho roka.
Systém e-faktúr sa opiera o medzinárodnú digitálnu sieť Peppol, ktorá funguje vo viac ako 30 krajinách sveta a patrí medzi európske štandardy pre výmenu elektronických dokladov. „Doteraz však neexistoval jednotný spôsob, ako majú účtovné a fakturačné programy komunikovať s certifikovanými poskytovateľmi doručovacích služieb, tzv. digitálnymi poštármi. Každý z nich využíval vlastné technické riešenia, čo zvyšovalo náklady a komplikovalo integráciu podnikových systémov,“ upozornil Kováč.
SAPI-SK podľa neho prináša jednotné technické riešenie, vďaka ktorému budú môcť rôzni výrobcovia podnikových a účtovných systémov posielať a prijímať elektronické faktúry rovnakým spôsobom bez ohľadu na zvoleného poskytovateľa doručovacej služby. Poskytovatelia doručovacích služieb zasa získajú možnosť stať sa „digitálnym poštárom“ pre široké spektrum podnikových softvérov bez potreby vytvárať individuálne integrácie pre každého klienta.
„Našou úlohou nie je vytvárať komerčný softvér, ale nastaviť jasné a spoločné pravidlá, aby bol prechod na modernú e-faktúru čo najjednoduchší a najplynulejší. Aj preto je toto riešenie dobrovoľné a nenahrádza existujúce riešenia. Firmy sa môžu rozhodnúť, či ho využijú. Ak sa nám to podarí, Slovensko môže byť prvou krajinou, ktorá zavedie takéto jednotné prepojenie medzi účtovnými systémami a poskytovateľmi doručovacích služieb. Prajeme si, aby e-faktúra nebola pre firmy strašiakom, ale užitočným nástrojom,“ priblížil generálny riaditeľ sekcie IT finančnej správy Stanislav Pavlovič.
Riešenie SAPI-SK vzniklo v spolupráci s viac ako 70 odborníkmi z medzinárodnej siete Peppol, ako aj zo slovenských a českých technologických spoločností, výrobcov účtovných systémov a poskytovateľov Peppol služieb. Zavedenie jednotného štandardu má zefektívniť celý proces elektronickej fakturácie a urýchliť jej nasadenie v praxi.
„Elektronická fakturácia sa na Slovensku začne využívať od 1. januára 2027. Umožní automatické spracovanie údajov priamo v účtovných systémoch, čím sa zníži administratívna záťaž, minimalizuje chybovosť pri spracovaní faktúr a zjednoduší každodenné fungovanie firiem aj komunikácia so štátom,“ avizoval Kováč.
