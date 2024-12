MNOHÝM DO SMIECHU NEBOLO: Na vianočné trhy zavítala finančná správa

Bratislava 10. decembra (TASR) - Finančná správa (FS) začala kontrolnú akciu Vianočné trhy zameranú na evidenciu tržieb a používanie elektronickej registračnej pokladnice. Prvých sedem dní kontrolnej akcie naznačuje, že veľká časť podnikateľov stále obchádza svoje povinnosti a pokladničné doklady nevystavuje. Uviedol to Daniel Súkup, hovorca finančnej správy.



Spresnil, že u 317 kontrol sa zistilo až 130 porušení zákona, čo predstavuje 41 % prípadov. FS v nich uložila pokuty vo výške takmer 30.000 eur. Príslušníci finančnej správy sa v rámci akcie Vianočné trhy 3 zameriavajú na predajné miesta na vianočných trhoch a ďalšie prevádzky, ktoré ponúkajú sviatočný sortiment.



Upozornil, že na to, aby pracovníci prevádzku skontrolovali, nemusia fyzicky vykonať kontrolný nákup. Plnenie povinností vedia preveriť aj na diaľku vďaka systému ekasa, ktorý v reálnom čase ukazuje evidovanie prijatých tržieb za nákupy. V praxi tak stačí sledovať prevádzku z diaľky a porovnávať počet odchádzajúcich zákazníkov s prichádzajúcimi dokladmi v ekase.



Súkup poznamenal, že ide predovšetkým o preventívnu akciu, ktorá má podporiť dobrovoľné plnenie daňových povinností. FS podnikateľom distribuuje informačný leták, v ktorom ich informuje o zákonných povinnostiach. Chráni tak poctivých podnikateľov pred tými nepoctivými, ktorí sa nedodržiavaním zákonných povinností dostávajú do výhody.



Dodal, že finančná správa je povinná kontrolovať a zabezpečiť dodržiavanie zákona, ktorý podnikateľom ukladá povinnosť vydávať zákazníkom pokladničné doklady. Podobné akcie v minulosti potvrdili, že takéto kontroly sú potrebné, pretože tendencia subjektov plniť si svoje zákonné povinnosti je stále skôr negatívna.