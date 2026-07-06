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FS kontroluje dodržiavanie DPH pri autách používaných na podnikanie
Kontrolná činnosť bude cielená na dodržiavanie podmienok stanovených legislatívou účinnou od začiatku tohto roka.
Autor TASR
Bratislava 6. júla (TASR) - Finančná správa spúšťa celoslovenskú kontrolnú akciu zameranú na preverenie správnosti uplatneného odpočítania dane z pridanej hodnoty (DPH) jej platiteľmi pri nadobudnutí a používaní osobných motorových vozidiel po 1. januári 2026, kedy sa zmenili zákonné podmienky. Informoval o tom v pondelok hovorca FS Daniel Kováč.
„Kontrolóri sa zamerajú na preverenie prípadov, kedy si platitelia DPH uplatnili nárok na odpočítanie dane v rozsahu 100 % pri nadobudnutí osobných motorových vozidiel, pri ktorých deklarujú ich používanie výlučne na podnikanie. V rámci vyhľadávacej činnosti bude monitorovaná aj prítomnosť osobných motorových vozidiel používaných platiteľom DPH výlučne na podnikanie na vytypovaných verejných priestranstvách,“ priblížil.
Kontrolná činnosť bude podľa neho cielená na dodržiavanie podmienok stanovených legislatívou účinnou od začiatku tohto roka. Ide najmä o správnosť uplatneného odpočítania DPH pri nadobudnutí osobných motorových vozidiel, preukazovanie ich výlučného použitia na podnikanie, ako aj vedenie záznamov preukazujúcich rozsah použitia vozidla výlučne na podnikanie.
„Finančná správa dôsledne preveruje prípady, pri ktorých existuje riziko neoprávneného uplatnenia odpočítania dane v rozsahu 100 %. Zároveň upozorňuje platiteľov DPH, že pri osobných motorových vozidlách používaných aj na iné účely ako podnikanie je možné uplatniť odpočítanie dane spravidla len v rozsahu 50 %. Odpočítanie dane v rozsahu 100 % je možné uplatniť iba za podmienok ustanovených zákonom o DPH,“ zdôraznil Kováč.
Zároveň pripomenul, že dobrovoľné odstránenie zistených nedostatkov ešte pred začatím daňovej kontroly môže prispieť k zníženiu negatívnych dôsledkov vyplývajúcich z porušenia daňových predpisov. Avizoval, že FS bude o výsledkoch kontrolnej akcie informovať po jej ukončení.
„Kontrolóri sa zamerajú na preverenie prípadov, kedy si platitelia DPH uplatnili nárok na odpočítanie dane v rozsahu 100 % pri nadobudnutí osobných motorových vozidiel, pri ktorých deklarujú ich používanie výlučne na podnikanie. V rámci vyhľadávacej činnosti bude monitorovaná aj prítomnosť osobných motorových vozidiel používaných platiteľom DPH výlučne na podnikanie na vytypovaných verejných priestranstvách,“ priblížil.
Kontrolná činnosť bude podľa neho cielená na dodržiavanie podmienok stanovených legislatívou účinnou od začiatku tohto roka. Ide najmä o správnosť uplatneného odpočítania DPH pri nadobudnutí osobných motorových vozidiel, preukazovanie ich výlučného použitia na podnikanie, ako aj vedenie záznamov preukazujúcich rozsah použitia vozidla výlučne na podnikanie.
„Finančná správa dôsledne preveruje prípady, pri ktorých existuje riziko neoprávneného uplatnenia odpočítania dane v rozsahu 100 %. Zároveň upozorňuje platiteľov DPH, že pri osobných motorových vozidlách používaných aj na iné účely ako podnikanie je možné uplatniť odpočítanie dane spravidla len v rozsahu 50 %. Odpočítanie dane v rozsahu 100 % je možné uplatniť iba za podmienok ustanovených zákonom o DPH,“ zdôraznil Kováč.
Zároveň pripomenul, že dobrovoľné odstránenie zistených nedostatkov ešte pred začatím daňovej kontroly môže prispieť k zníženiu negatívnych dôsledkov vyplývajúcich z porušenia daňových predpisov. Avizoval, že FS bude o výsledkoch kontrolnej akcie informovať po jej ukončení.