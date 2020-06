Možnosť neplatiť preddavky na daň z príjmu využili stovky firiem

Bratislava 3. júna (TASR) - Možnosť neplatiť preddavky na daň z príjmov využilo 430 firiem a živnostníkov, ktorí tak ušetrili viac ako 13,4 milióna eur, informovala v stredu Finančná správa (FS) SR. Možnosť podať vyhlásenie a neplatiť preddavky pre pokles tržieb o viac ako 40 % vôbec mohli daňovníci využiť prvýkrát v máji. FS zaslala klientom, ktorým mohli klesnúť tržby, informatívne upozornenie o platení preddavkov.



"Klienti finančnej správy majú v rámci opatrení na zmiernenie následkov pandémie možnosť neplatiť preddavky na daň z príjmov. Týka sa to obdobia, ktoré bezprostredne nasleduje po období, v ktorom im poklesli tržby najmenej o 40 % v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho kalendárneho roka. Tieto preddavky nemusia doplatiť ani po skončení pandémie," uviedla hovorkyňa FS Ivana Skokanová.



Podnikateľom stačí doložiť vyhlásenie o poklese tržieb, a to príslušnému správcovi dane najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty splatnosti preddavkov. Finančná správa podľa Skokanovej pripravila aj vzor odporúčaného tlačiva, ktorým môžu daňovníci deklarovať pokles tržieb, a poslala ho podnikateľom spolu s upozornením.



Firmy, ktorým klesli tržby menej ako o 40 % a chceli by platiť nižšie preddavky na daň z príjmov, musia správcu dane o určenie platenia preddavkov požiadať.