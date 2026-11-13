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FS: Na eFaktúru sa pripravujú nielen firmy, ale aj obce či neziskovky
Vyhotovovať a odosielať eFaktúry budú od budúceho roka povinne tuzemskí platitelia DPH pri zákonom stanovených tuzemských dodaniach tovarov a služieb.
Autor TASR
Bratislava 13. novembra (TASR) - Elektronická fakturácia sa bude od 1. januára 2027 týkať nielen platiteľov dane z pridanej hodnoty (DPH). Prijímať eFaktúry budú musieť aj živnostníci, neziskové organizácie, samosprávy, rozpočtové a príspevkové organizácie. Upozornil na to v piatok hovorca finančnej správy (FS) Daniel Kováč s tým, že svojho digitálneho poštára si už vybralo viac ako 100.000 subjektov a denne pribúda viac ako 5000 nových výberov.
„Snažíme sa im prechod na nový systém čo najviac uľahčiť, a preto sme pripravili osem jednoduchých krokov, ako sa zapojiť do elektronickej fakturácie. Ďalšie informácie ponúka špecializovaná webstránka info-efaktura.sk, s otázkami sa môžete obrátiť aj na naše call centrum,“ konštatoval Kováč.
Vyhotovovať a odosielať eFaktúry budú od budúceho roka povinne tuzemskí platitelia DPH pri zákonom stanovených tuzemských dodaniach tovarov a služieb. Elektronická fakturácia sa však bude týkať aj tých, ktorí nie sú platiteľmi DPH alebo faktúry sami nevystavujú, ale prijímajú ich od svojich dodávateľov.
„Dôvod je jednoduchý - ak im dodávateľ vystaví eFaktúru napríklad za telefónne služby, internet či prenájom priestorov využívaných na podnikanie, musia ju vedieť prijať. Urobí to digitálny poštár, ktorý zabezpečí jej bezpečné doručenie. Následne s ňou budú pracovať vo svojom účtovníctve tak, ako doteraz,“ doplnil hovorca. Bežných občanov, ktorí nakupujú tovary a služby na súkromnú spotrebu, sa nové pravidlá netýkajú.
„Snažíme sa im prechod na nový systém čo najviac uľahčiť, a preto sme pripravili osem jednoduchých krokov, ako sa zapojiť do elektronickej fakturácie. Ďalšie informácie ponúka špecializovaná webstránka info-efaktura.sk, s otázkami sa môžete obrátiť aj na naše call centrum,“ konštatoval Kováč.
Vyhotovovať a odosielať eFaktúry budú od budúceho roka povinne tuzemskí platitelia DPH pri zákonom stanovených tuzemských dodaniach tovarov a služieb. Elektronická fakturácia sa však bude týkať aj tých, ktorí nie sú platiteľmi DPH alebo faktúry sami nevystavujú, ale prijímajú ich od svojich dodávateľov.
„Dôvod je jednoduchý - ak im dodávateľ vystaví eFaktúru napríklad za telefónne služby, internet či prenájom priestorov využívaných na podnikanie, musia ju vedieť prijať. Urobí to digitálny poštár, ktorý zabezpečí jej bezpečné doručenie. Následne s ňou budú pracovať vo svojom účtovníctve tak, ako doteraz,“ doplnil hovorca. Bežných občanov, ktorí nakupujú tovary a služby na súkromnú spotrebu, sa nové pravidlá netýkajú.