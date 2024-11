Na predaj bezdymových tabakových výrobkov budú nové povolenia

Bratislava 29. novembra (TASR) - Subjekty, ktoré chcú od 1. februára 2025 predávať alebo distribuovať bezdymové tabakové výrobky a výrobky súvisiace s tabakovými výrobkami, musia do konca aktuálneho roka požiadať príslušný colný úrad o vydanie osobitného povolenia. Súvisí to s novelou zákona o spotrebnej dani z tabakových výrobkov, ktorá zavádza zdaňovanie nových výrobkov. Informovala o tom v piatok finančná správa (FS).



"Spotrebiteľské balenie nových výrobkov vyrobené na území SR, prijaté z iného členského štátu alebo dovezené z tretích štátov na územie SR musí byť od 1. februára 2025 označené kontrolnou známkou. O vydanie kontrolných známok môže držiteľ povolenia na distribúciu požiadať colný úrad prostredníctvom špecializovaného informačného systému (ISKZ) deň nasledujúci po dni vydania príslušného povolenia," doplnila FS.



Spotrebiteľské balenie nových výrobkov, ktoré nie sú označené kontrolnou známkou a ktoré neboli pred 1. februárom 2025 zdaňované, bude možné predávať, ponúkať na predaj alebo skladovať do 30. júna 2025. V tomto prípade bude potrebné oznámiť colnému úradu stav zásob týchto výrobkov k 31. januáru 2025, upozornili predstavitelia finančnej správy.



Novela zákona zavádza zdaňovanie bezdymových tabakových výrobkov a výrobkov súvisiacich s tabakovými výrobkami, ako aj povinnosť požiadať colný úrad o povolenie na obchodovanie alebo distribúciu týchto výrobkov. Novými predmetmi dane, ktoré sa od 1. februára budú zdaňovať, sú výrobky určené na inhaláciu bez horenia prostredníctvom zahrievacieho zariadenia (tzv. nahrievané výrobky), žuvací a šnupavý tabak, náplne do elektronických cigariet a nikotínové vrecúška.



Sadzba dane z náplne v nahrievanom výrobku bude 211,30 eura/kg a sadzba dane zo žuvacieho a šnupavého tabaku bude 0,10 eura/g. Pri náplni do elektronickej cigarety bude platná sadzba dane 0,20 eura/ml, z nikotínového vrecúška a iného nikotínového výrobku bude 0,10 eura/g.