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FS: Na využitie daňovej amnestie zostáva čas už len do konca júna
Finančná správa v tejto súvislosti odporučila daňovníkom, aby si stav svojich nedoplatkov preverili čo najskôr.
Autor TASR
Bratislava 12. júna (TASR) - Daňovníci, ktorí chcú využiť daňovú amnestiu a vyrovnať svoje nedoplatky bez pokút a úrokov z omeškania, tak môžu urobiť už len do 30. júna. Po tomto termíne nebude možné sankcie odpustiť a správca dane bude pokračovať v ich vymáhaní v plnej výške. Upozornil na to v piatok hovorca finančnej správy (FS) Daniel Kováč.
„Daňová amnestia pritom môže výrazne pomôcť daňovníkom, ktorí v minulosti zabudli podať daňové priznanie, neuhradili daň alebo odkladali riešenie starších nedoplatkov. Ak si svoju povinnosť dobrovoľne splnia do konca júna 2026, štát im odpustí pokuty aj úroky z omeškania,“ priblížil.
Amnestia sa vzťahuje na daňové nedoplatky evidované k 30. septembru 2025 alebo na priznania, ktoré mali byť podané najneskôr do tohto dátumu. Podmienkou je dobrovoľná úhrada dlhu alebo podanie daňového, prípadne dodatočného daňového priznania do 30. júna 2026.
Finančná správa tiež upozornila, že na využitie daňovej amnestie nestačí len mať záujem dlh vyrovnať. „Úhrada nedoplatku musí byť pripísaná na účet správcu dane alebo podaná na poštovú prepravu najneskôr 30. júna 2026. Ak bude nedoplatok vymožený exekučne alebo automaticky preúčtovaný z preplatku, podmienky amnestie splnené nebudú,“ vysvetlil Kováč.
Daňová amnestia sa týka napríklad dane z príjmov fyzických aj právnických osôb, dane z pridanej hodnoty (DPH), spotrebných daní, dane z motorových vozidiel, dane z finančných transakcií, dane zo sladených nealkoholických nápojov, či dane z poistenia. Naopak, nevzťahuje sa na miestne dane a poplatky, preddavky na daň, splátky dane ani na pokuty uložené podľa zákona o elektronickej registračnej pokladnici (ERP).
Finančná správa v tejto súvislosti odporučila daňovníkom, aby si stav svojich nedoplatkov preverili čo najskôr. Urobiť tak môžu prostredníctvom Osobnej internetovej zóny v časti Saldokonto, cez Zoznam daňových dlžníkov alebo priamo na miestne príslušnom daňovom úrade. Podrobné informácie k daňovej amnestii sú zverejnené na portáli FS.
„Daňová amnestia pritom môže výrazne pomôcť daňovníkom, ktorí v minulosti zabudli podať daňové priznanie, neuhradili daň alebo odkladali riešenie starších nedoplatkov. Ak si svoju povinnosť dobrovoľne splnia do konca júna 2026, štát im odpustí pokuty aj úroky z omeškania,“ priblížil.
Amnestia sa vzťahuje na daňové nedoplatky evidované k 30. septembru 2025 alebo na priznania, ktoré mali byť podané najneskôr do tohto dátumu. Podmienkou je dobrovoľná úhrada dlhu alebo podanie daňového, prípadne dodatočného daňového priznania do 30. júna 2026.
Finančná správa tiež upozornila, že na využitie daňovej amnestie nestačí len mať záujem dlh vyrovnať. „Úhrada nedoplatku musí byť pripísaná na účet správcu dane alebo podaná na poštovú prepravu najneskôr 30. júna 2026. Ak bude nedoplatok vymožený exekučne alebo automaticky preúčtovaný z preplatku, podmienky amnestie splnené nebudú,“ vysvetlil Kováč.
Daňová amnestia sa týka napríklad dane z príjmov fyzických aj právnických osôb, dane z pridanej hodnoty (DPH), spotrebných daní, dane z motorových vozidiel, dane z finančných transakcií, dane zo sladených nealkoholických nápojov, či dane z poistenia. Naopak, nevzťahuje sa na miestne dane a poplatky, preddavky na daň, splátky dane ani na pokuty uložené podľa zákona o elektronickej registračnej pokladnici (ERP).
Finančná správa v tejto súvislosti odporučila daňovníkom, aby si stav svojich nedoplatkov preverili čo najskôr. Urobiť tak môžu prostredníctvom Osobnej internetovej zóny v časti Saldokonto, cez Zoznam daňových dlžníkov alebo priamo na miestne príslušnom daňovom úrade. Podrobné informácie k daňovej amnestii sú zverejnené na portáli FS.