FS: Najčastejším porušením zákona o eKase je neevidovanie tržieb

Bratislava 31. júla (TASR) – Finančná správa (FS) SR vykonala od začiatku tohto roka 2615 kontrol zameraných na používanie elektronickej registračnej pokladnice (eKasa). Vo viac ako 1500 prípadoch zistili kontrolóri porušenie zákona. Najčastejšími prehreškami boli neevidovanie tržieb alebo vydanie offline dokladu a nedodržanie lehoty na jeho nahratie do systému eKasa, povedal v piatok na tlačovej konferencii generálny riaditeľ sekcie colnej Tomáš Prochocký.







Sankcia, ktorú podnikateľ môže podľa zákona dostať za nezaevidovanie tržby, je vo výške od 330 do 3300 eur. Viceprezident FS Toško Beran zdôraznil, že výška postihu záleží od závažnosti porušenia zákona. "Keď niekto nezaeviduje nejakú menšiu hodnotu, tak pokuta je, samozrejme, nižšia," povedal Beran. FS podľa viceprezidenta pri niektorých porušeniach zákona neukladá pokuty, ale podnikateľov na nezrovnalosti iba upozorní.



Finančná správa pre vysoký podiel porušení zákona o eKase spustí od soboty (1. 8.) akciu "Turista", zameranú najmä na kontroly kúpalísk, horských stredísk a ďalších turistických centier. "Kontrolná akcia bude celoslovenská, budú do nej zapojené všetky colné úrady v počte desiatok príslušníkov," spresnil Prochocký. Informácie o možnom porušovaní zákona má podľa neho FS z analýz vlastných údajov, miestnych znalostí pracovníkov FS, ale aj z mobilnej aplikácie Over doklad.







V systéme eKasa zaevidovala finančná správa od začiatku tohto roka viac ako 924 miliónov pokladničných dokladov v hodnote viac ako 14 miliárd eur. Za ostatné týždne po postupnom uvoľňovaní ekonomiky sa situácia v oblasti vývoja tržieb vrátila do stavu pred vypuknutím pandémie nového koronavírusu. Za ostatný týždeň vydali prevádzky evidujúce tržby v eKase 37,5 milióna pokladničných dokladov v celkovej hodnote 587 miliónov eur.