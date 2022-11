FS od decembra ruší 13 kontaktných miest daňových úradov

Bratislava 16. novembra (TASR) - K 1. decembru tohto roka Finančná správa (FS) SR pristupuje k optimalizácii 15 kontaktných miest daňových úradov po celom Slovensku. Z nich bude 13 zrušených a ich agenda bude spolu so zamestnancami presunutá v rámci kraja do väčšej pobočky daňového úradu. Dve kontaktné miesta sa zmenia na pobočky, pričom pre ich klientov sa nič nezmení. Klientom bude naďalej plne zabezpečený komfort poskytovaných služieb, uviedla v stredu FS.



"Po vzniku finančnej správy v roku 2012 boli zriadené kontaktné miesta daňových úradov s cieľom pokryť v tom čase chýbajúcu elektronickú komunikáciu. Napredovanie elektronickej komunikácie, menej fyzických návštev klientov a snaha zefektívniť činnosť na daňových úradoch priviedli finančnú správu k prehodnoteniu fungovania kontaktných miest daňových úradov na Slovensku," uviedla hovorkyňa FS Martina Rybanská.



Zmeny sa týkajú Hurbanova, Kolárova, Hlohovca, Šamorína, Revúcej, Detvy, Sniny, Levoče, Stropkova, Moldavy nad Bodvou, Sobraniec, Veľkých Kapušian a Gelnice. Na pobočky sa pretransformujú kontaktné miesta v Sabinove a v Kežmarku. "Nejde pritom o nový zámer, finančná správa týmto krokom nadväzuje na predchádzajúce obdobie, keďže od roku 2013 pristúpila už k optimalizácii 18 kontaktných miest daňových úradov," priblížila Rybanská.



Zmena podľa hovorkyne umožní zlepšenie služieb finančnej správy. "Elektronizácia a automatizácia procesov umožní zamestnancom pracovať v jednom centre tak, aby ich výstupy boli jednotné, včasné a odborne profesionálne," dodala. Odstráni sa tiež problém so zastupiteľnosťou, rovnomernejšie bude rozdelená agenda, kvalitnejšie bude aj zaškoľovanie nových príslušníkov vzhľadom na generačnú výmenu.



Finančná správa primátorom dotknutých miest, ktorých sa optimalizácia týka, sľúbila, že v prípade záujmu zabezpečí služby priamo v teréne formou výjazdov. V čase najväčšieho náporu, napríklad v období podávania daňových priznaní, tak je finančná správa pripravená preberať daňové priznania priamo v danom meste po dohode s jeho vedením.