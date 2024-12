Od nového roka roka dôjde k viacerým zmenám v sadzbách DPH

Bratislava 18. decembra (TASR) - Nasledujúci rok prinesie viaceré úpravy v zákone o dani z pridanej hodnoty (DPH). Základná sadzba stúpne na 23 %, no zavádzajú sa aj znížené sadzby na úrovni 19 % a päť percent. Taktiež prichádza k úprave pravidiel pri registrácii podnikateľov na DPH či k úprave oslobodenia od DPH v iných štátoch EÚ. Upozornila na to v stredu finančná správa (FS).



"Po novom keď podnikateľ dosiahne obrat 50.000 eur za kalendárny rok, má povinnosť podať žiadosť o registráciu na DPH. Platiteľom DPH sa potom stane od 1. januára nasledujúceho roka. V prípade, že jeho obrat v kalendárnom roku prekročí 62.500 eur, stáva sa ihneď platiteľom DPH. Zároveň musí podať žiadosť o registráciu, kde uvedie, že sa stal platiteľom DPH na základe obratu," uviedla FS.



Od 1. januára 2025 sa zavádza aj osobitná úprava oslobodenia od DPH pre malé podniky. FS objasnila, že za malý podnik sa považuje osoba, ktorá na území EÚ za kalendárny rok nepresiahne hodnotu obratu 100.000 eur. "Takéto podniky majú možnosť na území svojej krajiny požiadať daňové orgány o uplatňovanie tejto osobitnej úpravy v štátoch EÚ, ktoré si vyberú, a po potvrdení sa v uvedených krajinách už nebudú musieť registrovať na DPH, ale budú v nich môcť dodávať tovary a služby oslobodené od DPH," dodala FS.



Taktiež pripomenula, že znížená sadzba na úrovni 19 % sa vzťahuje na potraviny, elektrickú energiu a na reštauračné služby spojené s podávaním nealkoholických nápojov. Sadzba na úrovni päť percent zas na vybrané druhy potravín vrátane bezlepkových, lieky, zdravotnícke pomôcky, knihy a na vybrané služby. Ide napríklad o ubytovacie služby, reštauračné služby spojené s podávaním jedál, online knihy a zvukové záznamy, služby súvisiace so vstupom na športové podujatia, vstupné do fitnescentier a ďalšie.



"Znížená päťpercentná sadzba sa takisto bude vzťahovať na tovary a služby v rámci sociálnej ekonomiky v súvislosti s registrovanými sociálnymi podnikmi. Ostáva zachovaná aj päťpercentná sadzba na dodanie stavby alebo časti stavby, ako aj na jej obnovu a prestavbu v projekte štátom podporovaného nájomného bývania," uzavrela FS.